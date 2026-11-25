Wien, Berlin (OTS) -

Anlässlich des 100. Geburtstags von Ingeborg Bachmann haben Österreich und Deutschland den Österreichisch-Deutschen Lyrikpreis ins Leben gerufen. Die beiden Preisträgerinnen Esther Kinsky und Ann Cotten wurden heute im Rahmen der Buch Wien ausgezeichnet. Der gemeinsam vom österreichischen Staatssekretär für Auslandskultur, Sepp Schellhorn, und dem deutschen Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, initiierte Preis ist mit jeweils 15.000 Euro dotiert und würdigt herausragende deutschsprachige Gegenwartslyrik.

Ausgezeichnet werden Esther Kinsky für ihren Gedichtband „Heim.Statt“ (2025) und Ann Cotten für „Poller. Idyllen“ (2026). Beide Autorinnen bewegen sich in ihren Werken zwischen unterschiedlichen Sprachen, poetischen Traditionen und Kulturräumen – wie Ingeborg Bachmann, deren literarisches Schaffen von der Auseinandersetzung mit Sprache und ihren Grenzen geprägt war.

Staatssekretär Schellhorn: „Künstliche Intelligenz hat uns die Verantwortung für das Geschriebene nicht abgenommen. Im Gegenteil: Je leichter es wird, Sprache zu erzeugen, desto wichtiger wird es, etwas zu sagen zu haben. Gerade deshalb brauchen wir die Literatur und die Lyrik. Sie eröffnen Räume, in denen nicht alles sofort verständlich, verwertbar oder erfolgreich sein muss. Mit diesem gemeinsamen Preis wollen wir Ingeborg Bachmann nicht nur mit wohlgesetzten Worten würdigen, sondern etwas ermöglichen: Begegnungen, Übersetzungen und neue literarische Perspektiven. Eine gemeinsame Sprache muss schließlich keine einheitliche Sprache sein. Ich hoffe, dass dieser Preis der Anfang einer noch engeren kulturellen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Deutschland ist.“

Staatsminister Weimer: „Ich freue mich, dass wir den Österreichisch-Deutschen Lyrikpreis gemeinsam ins Leben rufen konnten. Gerade im Jubiläumsjahr Ingeborg Bachmanns würdigen wir damit die Bedeutung und die Schönheit zeitgenössischer Lyrik und setzen zugleich ein Zeichen für den engen literarischen Austausch zwischen Österreich und Deutschland. Es ist schön, dass die heutige feierliche Preisverleihung nicht den Abschluss dieses grenzüberschreitenden Projekts bildet, sondern der Dialog in Übersetzungswerkstätten in Berlin und Wien fortgesetzt wird. Den beiden Preisträgerinnen Esther Kinsky und Ann Cotten gratuliere ich ganz herzlich zu dieser Auszeichnung.“

Der einmalig anlässlich des Bachmann-Jubiläums vergebene Preis wird durch Übersetzungswerkstätten in Wien und Berlin ergänzt. Dort setzen sich die beiden Preisträgerinnen gemeinsam mit Literaturübersetzerinnen und -übersetzern insbesondere mit Sprachen und literarischen Werken auseinander, die für Ingeborg Bachmann von besonderer Bedeutung waren.

Die Auswahl der Preisträgerinnen erfolgte durch eine unabhängige, österreichisch-deutsch besetzte Fachjury. Ihr gehören Jan Bürger, Bernhard Fetz, Daniela Strigl, Beate Tröger, Aurélie Maurin, Ursula Ebel und Manfred Müller an.

Die Projektträger sind auf deutscher Seite das Literarische Colloquium Berlin in Kooperation mit dem TOLEDO-Programm des Deutschen Übersetzerfonds und auf österreichischer Seite die Österreichische Gesellschaft für Literatur.

Mit dem Österreichisch-Deutschen Lyrikpreis setzen beide Länder ein gemeinsames Zeichen für die Gegenwartslyrik, den literarischen Austausch und die Vielfalt der deutschsprachigen Literatur.