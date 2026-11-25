Wien (OTS) -

Elena Rosberg plant Dokumentarfilm über das Green Belt Project von Erbil

Die Wiener Regisseurin Elena Rosberg plant einen Dokumentarfilm über das Green Belt Projekt von Erbil in der Region Kurdistan im Irak. In einer der ältesten durchgehend bewohnten Städte der Welt entsteht eines der ambitioniertesten Umwelt- und Stadtentwicklungsprojekte der Region. Die Dreharbeiten beginnen im März.

Ein Grüngürtel aus mehreren Millionen Bäumen wird Erbil umgeben, die Luftqualität verbessern und der Wüstenbildung entgegenwirken. In der ersten Phase wurden 500.000 Olivenbäume gepflanzt. Für einen weiteren Abschnitt sind 1,8 Millionen Bäume vorgesehen. Insgesamt wird der Green Belt 78 Kilometer lang und 2 Kilometer breit sein.

Rosbergs Debütfilm Le Mans – Racing Beyond Limits (2024) gibt Einblick in die Welt des Motorradrennsports für Fahrer mit körperlichen Behinderungen. Beim Paladino d’Oro Sport Film Festival in Palermo wurde er für den besten Motorsportfilm und den besten Schnitt nominiert.