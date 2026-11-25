St. Pölten (OTS) -

Mit dem Radio Niederösterreich-Spendentag für LICHT INS DUNKEL unterstützt das Landesstudio Niederösterreich die Spendenaktion auch heuer wieder, ebenso am 24. Dezember. Der musikalische ORF-NÖ-Adventkalender holt junge Talente vor den Vorhang.

Ein Überblick über das Programmangebot in Radio und TV im Advent, zu Weihnachten und rund um Silvester.

Radio NÖ-Spendentag für LICHT INS DUNKEL

Sie spenden, wir spielen am 26. November von 9-22 Uhr auf Radio Niederösterreich und bei „Radio Vanillekipferl“ – von 27. November bis 23. Dezember 2026, jeweils 19-20 Uhr.

Die ORF Landesstudios unterstützen die Spendenaktion schon vor dem 24. Dezember mit besonderen Aktionen. Am Spendentag, am 26. November, wird jede Spende zum persönlichen Lieblingslied. Die vielen Wünsche spendenfreudiger Hörerinnen und Hörer sind von 9-22 Uhr auf Radio NÖ zu hören, darüber hinaus auch an den kommenden Abenden bis Weihnachten bei „Radio Vanillekipferl – Advent mit Radio NÖ“ – täglich von 19 bis 20 Uhr.

Partner der Sendung ist die UNIQA Landesdirektion Niederösterreich. Landesdirektor Thomas Zöchling: „Zusammenhalt bedeutet, füreinander da zu sein und gemeinsam etwas zu bewirken. Gerade in der Adventzeit möchten wir als UNIQA Niederösterreich dazu beitragen, Menschen Freude zu schenken und jene zu unterstützen, die Hilfe brauchen.“

ORF-NÖ-Adventkalender

Ab 1. Dezember 2026 nach „NÖ heute“ und auf Radio NÖ

Der traditionelle ORF-NÖ-Adventkalender nach „NÖ heute“ und auf Radio Niederösterreich setzt heuer wieder auf das Talent junger Musikerinnen und Musiker, großteils Bundespreisträger von prima la musica und anderen Wettbewerben für den musikalischen Nachwuchs.

Der ORF Niederösterreich hat die Preisträgerinnen und Preisträger in Zusammenarbeit mit dem MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich ausgesucht. Insgesamt 62 Musikerinnen und Musiker im Alter von 9 bis 25 Jahren treten mit traditionellen Weihnachtsliedern, klassischen Werken bis hin zu rockigen Tönen und Eigenkompositionen auf. Gedreht wurde mit dem Team des ORF Niederösterreich im Schloss Gainfarn in Bad Vöslau, das auch der Sitz der Musikschule Bad Vöslau ist.

Von 1. bis 23. Dezember in einer Sendereihe nach „NÖ heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2N, am 24. Dezember läuft der Adventkalender in der lokalen „Licht ins Dunkel“-TV-Sendung. Auch auf Radio Niederösterreich sind die Musikstücke zu hören – im Rahmen der Sendung „Radio Vanillekipferl – Advent mit Radio NÖ“.

„Advent der Stars“ beim Grafenegger Advent und auf Radio NÖ

Der Grafenegger Advent wurde 1976 vom ORF-Landesstudio Niederösterreich mitgegründet. Zum 50-Jahr-Jubiläum werden von 5. bis 8. Dezember täglich zwei große Namen im neuen Rudolf-Buchbinder-Saal auftreten.

Der „ORF NÖ-Advent der Stars“ beim Grafenegger Advent und das „Niederösterreichische Adventsingen“ sind ab 19. Dezember auf Radio Niederösterreich zu hören.

SA, 19.12., 20.00-21.00 Uhr HEINZ MARECEK und ERWIN STEINHAUER & die A cappella-Gruppe „Gustav klingt“

SO, 20.12., 20.00-21.00 Uhr MARIA KÖSTLINGER und JUERGEN MAURER & Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet

MO, 21.12., 20.00-21.00 Uhr JOESI PROKOPETZ und DIETER CHMELAR & „SISSI“, Julia und Walter Sitz

DI, 22.12., 20.00-21.00 Uhr KATHARINA STRASSER & MONIKA BALLWEIN

MI 23.12., 20.00-22.00 Uhr NIEDERÖSTERREICHISCHES ADVENTSINGEN

Am 6. Dezember verwöhnen die Moderatorinnen und Moderatoren von Radio NÖ und „NÖ heute“ die Gäste des Grafenegger Advents von 11.00-19.00 Uhr mit Bauernkrapfen und Kriecherl-Glühwein zugunsten von LICHT INS DUNKEL.

Benefizkonzert zugunsten LICHT INS DUNKEL mit Marin Alsop

Am 8. Dezember um 20.00 Uhr ist das heurige LICHT INS DUNKEL-Benefizkonzert der mdw, der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, auf Radio NÖ zu hören. Die international renommierte Dirigentin Marin Alsop hat dieses Jahr die Leitung des Konzerts mit Solistinnen und Solisten der mdw zusammen mit der Webern Kammerphilharmonie übernommen.

Der 24. Dezember auf Radio NÖ und im TV

Das Radioprogramm steht am 24. Dezember im Zeichen von LICHT INS DUNKEL. Von 9 – 16 Uhr werden Projekte und Soforthilfefälle vorgestellt, die unterstützt werden. Ab 16 Uhr begleiten wir die Hörerinnen und Hörer in den Heiligen Abend.

Auch in ORF 2 steht LICHT INS DUNKEL am 24. Dezember im Mittelpunkt: mit einigen Stunden Programm aus dem Landesstudio in St. Pölten – zu sehen in ORF 2/N in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr. Außerdem meldet sich der ORF Niederösterreich mit LICHT INS DUNKEL schon am Vortag (23.12.) von 18.30 bis 18.47 Uhr.

Der Christtag auf Radio Niederösterreich:

Ab 20 Uhr sendet Radio NÖ die heurige Aufzeichnung von „Christmas in Vienna“. Mit dem ORF Radio-Symphonieorchester, internationalen Solistinnen und Solisten und den Chören der Wiener Sängerknaben, der

Wiener Chormädchen und der Wiener Singakademie.

Der Stefanitag auf Radio Niederösterreich:

Von 20-21 Uhr ist ein „Vielstimmig Spezial“ mit niederösterreichischen Chören zu hören.

DER „NÖ HEUTE“ JAHRESRÜCKBLICK

Von 27.- 31. Dezember in „NÖ heute“, 19 Uhr, ORF 2/N

Von 27. Bis 31. Dezember blicken NÖ heute und noe.ORF.at auf jene Geschichten und Momente zurück, die aus dem Jahr 2026 noch länger in Erinnerung bleiben werden: der Hitzesommer, der Jubel Benjamin Karls über seine Olympia-Goldmedaille, die Diskussion über die Rettung der heimischen Tiefkühlgemüse-Produktion oder die eine oder andere Geschichte, die uns 2026 zum Lachen gebracht hat.

Schon am 14. Dezember zeigt das Moderationsduo Daniela Schmiderer und Martin Ferdiny die schönsten und bewegendsten Bilder des Jahres beim großen Österreich-Jahresrückblick „9 Länder 1 Jahr“ - 14. Dezember, 20.15 Uhr in ORF 2.

Auf Radio Niederösterreich gibt es am 31. Dezember von 10 bis 15 Uhr einen ausführlichen Jahresrückblick auf das ereignisreiche 2026.

DER ORF NIEDERÖSTERREICH FÜR LICHT INS DUNKEL

Der 24. Dezember auf Radio Niederösterreich

Das Radioprogramm steht am 24. Dezember ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL. Von 9 – 16 Uhr werden Projekte und Soforthilfefälle vorgestellt, die unterstützt werden. Ab 16 Uhr begleiten wir die Hörerinnen und Hörer mit stimmungsvoller Musik und Geschichten rund um das Fest in den Heiligen Abend. Dabei sind kurz nach 17 Uhr die Gedanken zum Heiligen Abend von Erzbischof Josef Grünwidl zu hören und nach 18 Uhr die der evangelischen Seniorin Pfarrerin Birgit Schiller.

Die Sendungen und Sendezeiten im Detail:

9-16 Uhr „LICHT INS DUNKEL auf Radio NÖ“

16-19 Uhr „Weihnachten mit Radio NÖ“

Nach 17 Uhr Gedanken zum Heiligen Abend von Erzbischof Josef Grünwidl, Wien

Nach 18 Uhr Gedanken zum Heiligen Abend von der evangelischen Seniorin Pfarrerin Birgit Schiller.

Ab 19.00 Uhr „Weihnachten mit Radio NÖ“ und im Anschluss ist die Katholische Christmette aus dem Petersdom in Rom zu hören

LICHT INS DUNKEL im TV

LICHT INS DUNKEL steht am 24. Dezember auch in ORF 2 im Mittelpunkt: mit einigen Stunden Programm aus dem Landesstudio in St. Pölten – zu sehen in ORF 2/N von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr. Außerdem meldet sich der ORF Niederösterreich mit LICHT INS DUNKEL schon am Vortag von 18.30 bis 18.47 Uhr.

Nadja Mader und Karl Trahbüchler begleiten das Publikum durch das Weihnachtsprogramm und präsentieren Projekte aus Niederösterreich, die von LICHT INS DUNKEL unterstützt werden. Mit musikalischen Auftritten von Astrid Wirtenberger, Marc Pircher, Thomas Weinhappel, „Gustav klingt“ und einigen mehr.

DER CHRISTTAG AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

10-11 Uhr: Katholischer Gottesdienst

Ab 20 Uhr „Christmas in Vienna“: Radio Niederösterreich sendet die Aufzeichnung des heurigen Konzerts „Christmas in Vienna“ mit klassischen Weihnachtsliedern bis hin zu populärer Weihnachtsmusik aus aller Welt. Heuer stehen auf der Bühne: die Sopranistinnen Krassimira Stoyanova und Marina Rebeka, Tenor Levy Sekgapane und Bariton Rafael Fingerlos. Mitwirkende Chöre sind die Wiener Sängerknaben, die Wiener Chormädchen und die Wiener Singakademie. Es spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Leo Hussain.

DER STEFANITAG AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

10-11 Uhr: Evangelischer Gottesdienst

20-21 Uhr „Vielstimmig Spezial“: Zum Stefanitag präsentiert Gottfried Zawichowski altbekannte und weniger bekannte Lieder und Instrumentalmusik zur Weihnachtszeit vom Chor „Inwendig Woarm“ aus Reinsberg und dem Familiengesang Knöpfl aus „Atzenbrugg“.

RUND UM SILVESTER UND NEUJAHR

Vom 27. bis zum 30. Dezember gibt Radio Niederösterreich-Astrologin Eva Vaskovich-Fidelsberger täglich einen Überblick über die Jahreshoroskope für 2027. Am 31. Dezember gibt es von 10 bis 15 Uhr einen ausführlichen Jahresrückblick auf das ereignisreiche vergangene Jahr. Und in den letzten Stunden des Jahres begleiten wir unser Publikum mit der „Radio NÖ Silvesterparty“ ins neue Jahr.

Die Sendungen und Sendezeiten am 31.Dezember im Detail:

10-15 Uhr Der „Radio NÖ Jahresrückblick“, gestaltet von Katharina Bernhart, präsentiert von Tanja Karssemeijer

15-20 Uhr „Silvester auf Radio NÖ“ – von 15-17 Uhr erstellt Radio NÖ-Astrologin Eva Vaskovich-Fidelsberger die Jahreshoroskope der Hörerinnen und Hörer

20-1 Uhr „Die Radio NÖ Silvesterparty“ – Silvia Schreiber und David Pearson erfüllen Musikwünsche und um Mitternacht sind traditionell die Pummerin und der Donauwalzer zu hören.

DAS NEUJAHRSKONZERT DES TONKÜNSTLER-ORCHESTERS NIEDERÖSTERREICH

Freitag, 1. Jänner 2027, zeitversetzt um 20.04 Uhr auf Radio Niederösterreich

Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich spielt beim Neujahrskonzert unter Dirigent Alfred Eschwé Werke von Strauss bis Lehár und Verdi. Als Solistin ist die österreichische Sopranistin Elisabeth Breuer dabei. Radio Niederösterreich überträgt das Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters am 1. Jänner 2027 zeitversetzt ab 20 Uhr.