Wien (OTS) -

Am Freitagabend werden die Lachmuskeln wieder trainiert! Nachdem Klaus Eckel um 20.15 Uhr in seinem Kabarettprogramm „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“ die Schwierigkeiten des modernen Lebens mit einem Tempo, schneller als die Lichtgeschwindigkeit konfrontiert, geht es lustig und kurios weiter! Clemens Maria Schreiner blickt am Freitag, dem 27. November 2026, um 21.30 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON im „Fakt oder Fake – Saisonfinale“ auf die Highlights und Hoppalas der vergangenen Staffel zurück. Um 22.40 Uhr begeht Oliver Baier mit seinem „Was gibt es Neues?“-Rateteam – Thomas Maurer, Eva Maria Marold, Berni Wagner, Katharina Straßer und Clemens Maria Schreiner – den 130. Geburtstag der ersten elektrischen U-Bahn Kontinentaleuropas in Budapest. Und um 23.30 Uhr lädt Peter Klien zum Dacapo von „Gute Nacht Österreich“.

„Fakt oder Fake – Saisonfinale“ um 21.30 Uhr

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, also allerhöchste Zeit dafür, dass Clemens Maria Schreiner auf Highlights und Hoppalas der vergangenen Staffel zurückschaut. Nicht alles funktioniert immer wie geplant – auch das gehört gezeigt und darüber gelacht. Vor allem, wenn es um tierische Fragen rund um Raupen oder Eichkätzchen geht. Oder aber, wenn Günther Lainer, Lydia Prenner-Kasper und Gerald Fleischhacker im Selbstversuch testen, ob an die Ohrmuschel geklebtes Plastilin tatsächlich dazu führt, dass man mit verbundenen Augen nicht mehr zuordnen kann, woher ein Geräusch kommt? So entstehen legendäre TV-Momente. Apropos: Auch die weiteren Ratepanels dieser Spezialfolge sind hochkarätig besetzt und bemühen sich nach Kräften, Fakten von Fakes zu unterscheiden: Katharina Straßer, Thomas Mraz, Veronika Polly, Mark Seibert, Missy May, Josh., Marianne Mendt, Conchita Wurst, JJ, Paulus Bohl, Alexandra Maritza Wachter und Tina Ritschl.

„Was gibt es Neues?“ um 22.40 Uhr

Zum 130. Geburtstag der ersten elektrischen U-Bahn Kontinentaleuropas in Budapest dreht sich bei „Was gibt es Neues?“ vieles um kuriose Geschichten rund um Wege und Stationen. Oliver Baier begrüßt Thomas Maurer, Eva Maria Marold, Berni Wagner, Katharina Straßer und Clemens Maria Schreiner und belohnt gute Rateleistungen mit typisch ungarischen Köstlichkeiten. Die Salamis fliegen tief, wenn das Rateteam sich nicht nur auf dem Holzweg befindet, sondern auch den Ursprung dieser Redewendung ergründen soll. Auch komisch: Warum sind die Bahnsteige einer U-Bahn-Station in Bukarest nur einen Meter breit? Berni Wagner zieht den Publikumsjoker und zu seiner großen Überraschung steht wirklich jemand auf und behauptet, die Antwort zu kennen. Ob er vielleicht auch sagen kann, was ein „Nebelsauger“ ist? Das nämlich möchte die Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock vom Rateteam wissen.