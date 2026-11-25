Strassburg (OTS) -

Heute hat das Europäische Parlament über weitere Deregulierungen in der europäischen Naturschutzgesetzgebung abgestimmt. Angenommen wurde auch ein von der EVP und der extremen Rechten unterstützter Vorstoß, die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie zu öffnen. Der Vorstoß könnte zur Aufweichung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) führen und das Töten und Stören streng geschützter Arten und sogar das Zerstören von Nestern und Eiern erlauben. Gleichzeitig könnten Rechenzentren über die Hintertür zu „strategischen Projekten“ mit Sonderrechten werden.

Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen, kritisiert:

„Wir wollen Vögel als Symbol auf den Euroscheinen, aber für ein Rechenzentrum zerquetschen wir ihre Nester? Dann läuft etwas gewaltig schief in Europa. Wir erleben das größte Artensterben seit der Zeit der Dinosaurier, und trotzdem ist das Europäische Parlament heute mit den Stimmen der ÖVP und FPÖ noch einmal aufs Gas gedrückt. Statt Natur und Menschen zu schützen, rollt die rechte Mehrheit den Tech-Bros den roten Teppich aus. Rechenzentren verschlingen Strom, Wasser und Fläche, und ausgerechnet sie sollen künftig im Eilverfahren und an den Gerichten vorbei gebaut werden können. Gerade bei Rechenzentren müssen wir besonders auf die Umwelt achten.“

„Heute wurde der jahrzehntelange Schutz unserer heimischen Tierarten massiv aufgeweicht. Heimat bedeutet Wälder, Flüsse und Wiesen, nicht ein Rechenzentrum im Naturschutzgebiet. Wir haben die Verantwortung, dass auch die nächste Generation in Österreich Vogelgezwitscher hören kann“, kritisiert Schilling weiter.