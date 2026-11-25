Bregenz (OTS) -

„Was hat Landeshauptmann Wallner in den letzten Wochen getan, um weitere mögliche Opfer vor minderjährigen Intensivtätern zu schützen? Rein gar nichts, außer Wunschlisten nach Wien schicken“, fasst SPÖ-Landesvorsitzender Mario Leiter die aktuelle Situation zusammen. Und er bringt es auf den Punkt: „Wäre es Markus Wallner wirklich ein Anliegen, weitere solche Straftaten zu verhindern, hätte er längst die bestehenden Möglichkeiten ausgeschöpft. Nach dem Vorarlberger Kinder- und Jugendhilfegesetz wäre die Vorarlberger Landesregierung aber längst schon verpflichtet gewesen, Maßnahmen zu setzen, die bis zum Entzug der elterlichen Obsorge und der Unterbringung in einer sozialpädagogischen Einrichtung gehen können. Entweder kennt Markus Wallner die Landesgesetze nicht oder er ignoriert sie absichtlich.“ Aus diesem Grund hat Leiter heute eine umfangreiche Anfrage an den Landeshauptmann eingebracht.

Wallner wechselt Politisches Kleingeld statt Lösungen zu bringen

„Anstatt zur Lösung beizutragen, schlägt Wallner seit Wochen politisches Kleingeld aus einer Situation, die für die Opfer dramatisch bis lebensverändernd ist. Das ist eine völlig unseriöse und verantwortungslose Politik“, so Leiter. Er ruft deshalb den Landeshauptmann dazu auf, endlich zu handeln und im eigenen Verantwortungsbereich tätig zu werden. Stattdessen torpediert er die Justizministerin, die bereits vor Wochen einen Gesetzesvorschlag auf den Tisch gelegt hat, der weitere Maßnahmen ermöglichen würde.

Blockade der ÖVP ist Freibrief für minderjährige Täter

Denn Fakt ist: Justizministerin Anna Sporrer hat bereits einen Gesetzesvorschlag für den Umgang mit strafunmündigen Intensivtätern ausgearbeitet und der ÖVP zur Abstimmung übermittelt. Dieser soll auch bei Kindern unter zwölf Jahren wirksame Maßnahmen bis hin zu einer rechtlich abgesicherten Anhaltung in spezialisierten sozialpädagogischen Einrichtungen ermöglichen. Doch bislang gibt es keine Rückmeldung dazu von der ÖVP. „Wenn es Wallner mit dem Opferschutz ernst ist, soll er endlich seinen Parteifreunden in Wien klarmachen, dass die Blockadehaltung der ÖVP einen Freibrief für die minderjährigen Täter darstellt. Stattdessen wird die Debatte über die Strafmündigkeit immer wieder von vorne begonnen. Damit erzeugt Wallner täglich Schlagzeilen, aber keine Sicherheit für Vorarlberg.“

Markus Wallner spart Geld auf dem Rücken weiterer Opfer

„Für die Kinder- und Jugendhilfe in Vorarlberg ist das Land selbst verantwortlich. Der Vorschlag der Justizministerin sieht vor, die Möglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe so zu erweitern, dass insbesondere minderjährige Intensivstraftäter ausdrücklich vom Zivilrecht erfasst werden. Die Bundesregierung schafft also den gesetzlichen Rahmen, der die Länder unterstützt. Der Knackpunkt ist: Der Landeshauptmann will die daraus folgenden Kosten nicht übernehmen“, erklärt Leiter. Denn natürlich bräuchte es ausreichend spezialisierte Betreuungsplätze, um die gesetzlichen Möglichkeiten umzusetzen und damit weitere Gefährdungen wirksam zu verhindern. „Wallner und seine ÖVP sind aber offenbar nicht dazu bereit, hier ihre Verantwortung zu übernehmen. Stattdessen richtet der Landeshauptmann der Bundesregierung im Wochentakt aus, was sie zu tun habe; mit dem Ziel, sich damit Geld zu sparen. Mit einem solchen Motiv nimmt man weitere Opfer in Kauf“, so Leiter.

Die große Schwäche der Wallner-Forderung

Leiter weist darauf hin, dass die Forderung von Wallner auf simple Senkung der Altersgrenzen nicht zu Ende gedacht sei. Besonders deutlich wird das am Fall eines achtjährigen Intensivtäters in Wien, der laut Berichten bereits mit zahlreichen Straftaten in Verbindung gebracht wird. „Wallner und Bitschi können noch hundertmal die Strafmündigkeit ab zwölf fordern. Einen Achtjährigen erreichen sie damit nicht. Genau darauf bleiben sie eine überzeugende Antwort schuldig. Oder kommt dann als nächstes die Forderung an die Justizministerin, die Strafmündigkeit auf 6 Jahre zu senken?“, kritisiert Leiter.

Opferschutz statt politisches Kleingeld auf Kosten der Sicherheit

Für Leiter sind die Prioritäten klar: „Markus Wallner ist österreichweit derjenige, der am lautesten Forderungen aufstellt, aber nichts zur Lösung beiträgt. Aber in Wirklichkeit geht es darum, wer Verantwortung übernimmt und wie man weitere Opfer verhindert. Wallner hat es selbst in der Hand: Er kann seinen Einfluss beim Bundeskanzler dafür geltend machen, dass der vorliegende Gesetzesvorschlag endlich umgesetzt wird. Dann gibt es endlich die notwendigen rechtlichen Möglichkeiten, die er dann in Vorarlberg selbst umsetzen kann. Jedes weitere vermeidbare Opfer ist eines zu viel. Jetzt muss Markus Wallner endlich liefern, und zwar ohne Wenn und Aber.“

In ihrer Anfrage möchte die SPÖ wissen, wie oft und auf welcher Art die Landesregierung von den bereits bestehenden Möglichkeiten des Vorarlberger Kinder- und Jugendhilfegesetzes angesichts von „strafunmündigen Intensivtätern“ bereits Gebracht gemacht hat. Der Landeshauptmann muss die Anfrage bis spätestens 16. Dezember beantworten.

Hintergrundinformation

Die Zuständigkeit für die Kinder- und Jugendhilfe liegt nach Art. 15 Abs. 1 B-VG aber beim Land. Dementsprechend normieren die §§ 17 ff des Vorarlberger Kinder- und Jugendhilfegesetzes konkrete Verpflichtungen der Landesregierung hinsichtlich der Gefährdungsabklärung, der Hilfeplanung, der Überprüfung gesetzter Maßnahmen sowie der Beantragung gerichtlicher Verfügungen. Hierbei sind abgestufte Schritte vorgesehen. Am Anfang steht nach § 17 KJH-G die Gefährdungsabklärung, in deren Zuge die Landesregierung die Frage zu klären hat, ob in einem konkreten Fall eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Der Rechtsexperte Anton Tschann beantwortet dabei die Frage, ob im aktuellen Fall des 13-Jährigen (der über 300 Straftaten verübt haben soll und der als Anlass für die Forderungen Wallners an die Justizministerin ist), eine Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte, klar mit „ja“ – wenn nämlich die Eltern „nicht willens oder in der Lage sind, das Kind zu erziehen.“ Die Bejahung dieser Frage führt nach § 18 KJH-G zur „Hilfeplanung“: Gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten hat die Landesregierung dann eine Vorgehensweise zu entwickeln, wie das Kind sich sozial, psychisch und körperlich gut entwickeln kann. Das Ergebnis kann in unterstützenden Maßnahmen i. S. d. § 20 KJH-G liegen: etwa ambulante Einrichtungen, sozialpädagogische Familienarbeit etc.; oder man kommt zum Ergebnis, dass das Kind i. S. d. §§ 21, 23 KJH-G im bisherigen Umfeld weiterhin gefährdet ist und deshalb die volle Erziehung in einer sozialpädagogischen Einrichtung oder bei Pflegeeltern zu erfolgen hat. Wenn Eltern hierzu nicht einwilligen oder auch Gefahr in Verzug ist, hat die Landesregierung nach § 23 KJH-G gerichtlich zu beantragen, dass den Eltern die Obsorge entzogen wird.