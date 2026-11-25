St. Pölten (OTS) -

Was hält uns zusammen? Starke Nerven und eine gute Nachbarschaft! Wir fragen Expert*innen und mutige Projekte, wie digitale Zukunft, Zusammenhalt und mentale Gesundheit gelingen: Wie nutzen wir KI nachhaltig? Was macht aus einer Gruppe von Menschen eine Gemeinschaft? Wie können wir die Muskeln des Miteinanders trainieren und wie kommt unsere Menschlichkeit in der heutigen Zeit nicht zu kurz. Außerdem: wie du der täglichen Reizflut ohne kompletten Rückzug entkommst und dein Cortisol bekommt, was es wirklich braucht.