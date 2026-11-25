Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf (OTS) -

Von einer Vielfalt an Yogastilen über spezielle Zimmerkategorien mit eigenem Yoga-Bereich bis hin zum neuen Yogastudio und Yogadeck unter freiem Himmel: Im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf bekommt Yoga noch mehr Raum. Ein professionelles Trainerteam und inspirierende Retreats bieten vielfältige Möglichkeiten, Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Mal kraftvoll, mal ganz entspannt. Mit seiner Yoga-Offensive schafft das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf ein Angebot, das weit über das klassische Aktivprogramm hinausgeht. Mit Sunrise Yoga voller Energie in den Tag starten, beim Duft-Yoga mit naturreinen ätherischen Ölen die Sinne verwöhnen, beim Yin Yoga tiefe Entspannung und innere Ausgeglichenheit erleben oder beim Lachyoga die Lebensfreude wecken? Unterschiedliche Yogastile, professionelle Begleitung und neue Urlaubsangebote verbinden körperliche Kräftigung, Beweglichkeit und mentale Balance. Yoga wird damit zum verbindenden Element zwischen aktiver Prävention und Medical Wellness.

Ganzheitlich kräftigen mit Yoga

Yoga kann mit gezielten Bewegungsabläufen, bewusster Atmung und Meditation die Beweglichkeit, Körperwahrnehmung und Stressregulation unterstützen. Auch Gäste der medizinischen Kur und Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) profitieren vom erweiterten Angebot: Sie können geeignete Yogaeinheiten ergänzend zu ihren Therapien buchen und wertvolle Übungen für den Alltag mit nach Hause nehmen.

„Wir wollen Menschen nicht nur während ihres Aufenthalts etwas Gutes tun, sondern sie für einen langfristig gesunden Lebensstil begeistern. Yoga verbindet Bewegung und mentale Balance und ergänzt damit unsere medizinische Gesundheitskompetenz auf ideale Weise“, betont Andreas Leitner, Geschäftsführer des REDUCE Gesundheitsresorts.

Sonnengruß unter freiem Himmel

Das neue Yogastudio bietet Raum für bewusste Bewegung und persönlichen Rückzug. Auf dem Yogadeck wird die Natur zur Kulisse für Sonnengrüße. Wer lieber ganz für sich praktiziert, findet in den stylischen Yogazimmern des REDUCE Hotel Vital ****S mit eigener Yoga-Ecke den passenden Freiraum.

Das tägliche Yoga & Mind Programm reicht von dynamischen, kräftigenden Einheiten über sanfte Yogaformen bis hin zu Meditation und Atemübungen. Professionelle Yogatrainerinnen und Yogatrainer begleiten Einsteiger ebenso wie Fortgeschrittene. Ganzjährig buchbare Yoga-Packages und inspirierende Yoga-Retreats im Frühling verbinden die vielfältigen Yogaformate mit Meditation, Thermengenuss, Regeneration und gesunder Kulinarik. Weitere Informationen: https://www.reduce.at/gesundheitsresort/urlaub/reduce-retreats/

Lachen ausdrücklich erwünscht: Yoga-Retreat mit Gute-Laune-Faktor

Ein besonderes Highlight im Retreat-Kalender ist das Lachyoga-Retreat von 27.05. bis 30.05.2027 mit Burgenlands erster Lach - Yogatrainerin Anika Bruckner. Anlässlich des internationalen Weltlachtages darf gelacht werden, auch ganz ohne Pointe. Lachyoga kombiniert Lachübungen mit bewusster Atmung und bringt eine überraschend heitere Facette in die Yoga-Welt. Ergänzt durch Yoga, Meditation und achtsame Naturerlebnisse entsteht eine außergewöhnliche Auszeit voller Leichtigkeit und Lebensfreude.

Über das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf

Das REDUCE Gesundheitsresort im Südburgenland verbindet medizinische Gesundheitsvorsorge-Programme (Kur & GVA) mit hochwertigem Medical Wellness. Drei natürliche Heilmittel, Heilmoor, kohlensäurehaltiges Heilwasser und Thermalwasser, bilden das Fundament des Gesundheitsangebots. Mit seinen Kurhotels, dem REDUCE Hotel Vital ****S, dem REDUCE Hotel Thermal – Adults Only, moderner Gesundheitsdiagnostik, vielfältigen Bewegungsangeboten und gesunder Kulinarik begeistert das Resort Menschen für einen gesunden Lebensstil.