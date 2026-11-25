Wien (OTS) -

„Mit Gertraud Cerha verliert Wien eine herausragende Persönlichkeit, die das musikalische Leben dieser Stadt über Jahrzehnte maßgeblich mitgestaltet hat. Mit ihrer Neugier, ihrer Offenheit gegenüber neuen künstlerischen Ausdrucksformen und ihrem unermüdlichen Engagement für die Vermittlung zeitgenössischer Musik hat sie Generationen von Musikerinnen geprägt. Zu einer Zeit, in der Frauen im Musikleben vielfach noch nicht jene Anerkennung erfuhren, die ihnen gebührte, setzte sie als Musikerin, Wissenschafterin und Initiatorin wichtige Impulse. Ihr Wirken ist untrennbar mit der Entwicklung Wiens als Stadt der Neuen Musik verbunden. Ihr vielfältiges Schaffen und ihr leidenschaftlicher Einsatz für die Musik werden weit über ihren Tod hinaus nachwirken. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freundinnen und allen, die ihr verbunden waren“, so Kaup-Hasler.

Gertraud Cerha prägte als Musikerin, Pädagogin und Musikwissenschafterin über Jahrzehnte das Wiener Musikleben. Mit ihrem Engagement für das Ensemble „die reihe“ und das Festival Wien Modern leistete sie einen wesentlichen Beitrag zur Etablierung der Neuen Musik. Für ihre Verdienste wurde sie unter anderem 2009 mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet. 2025 verlieh ihr die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien das Ehrendoktorat.