Wien (OTS) -

„In Anerkennung ihrer herausragenden Verdienste darf ich Ihnen die Ehrenmedaille der WKÖ verleihen. Vielen, vielen Dank! Sie haben es sich mehr als verdient!“ – Mit diesen Worten verlieh WKÖ Generalsekretär Mag. Jochen Danninger am Dienstag, 24. November, in der Wirtschaftskammer die WKÖ Ehrenmedaille an Prof. Dr. Rotraud A. Perner für ihren beruflichen Lebensweg und ihr jahrelanges Engagement.

Rotraud Perner ist Juristin, Psychotherapeutin/Psychoanalytikerin, Theologin, Pfarrerin, Erwachsenenbildnerin, Lebens- und Sozialberaterin, Hochschullehrerin, Unternehmerin und Autorin. Bis heute (mit 82 Jahren) ist sie beruflich und publizistisch aktiv und hält mehrere Gewerbe. Perner habe nicht darauf gewartet, dass jemand anderer Strukturen schaffe. Sie habe sie selbst geschaffen, sagte Danninger. Besonders sichtbar wurde das beim Aufbau der Lebens- und Sozialberatung: von der Gründung der Berufsgruppe über Berufsbild und Ausbildung bis zur gewerberechtlichen Verankerung.

Besonders bemerkenswert ist: Auch mit über 80 Jahren lehrt, schreibt und arbeitet Rotraud A. Perner weiterhin. Auf die Frage, woher sie dafür die Energie nehme, deutete Perner bescheiden nach oben!

Die vielseitig hochdekorierte Powerfrau freute sich besonders über diese Ehrung als Unternehmerin und kündigte ihr neuestes, soeben gestartetes unternehmerisches Projekt der „Friedensagentur“ an. Dabei geht es um den „kleinen“, aber umso wichtigeren Frieden im Alltag. Man darf gespannt sein!