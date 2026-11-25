- 25.11.2026, 14:34:32
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Wohin gehen meine Daten? Nur 4 von 10 KI-Tools weisen einen Serverstandort in der EU aus
Das Wiener Magazin KI Kompass hat 156 KI-Tools ausgewertet: 42 Prozent weisen einen EU-Standort aus, 21 Prozent teilweise, bei 37 Prozent gibt es keine Angabe.
Von 156 geprüften KI-Tools weisen nur 42 Prozent einen Serverstandort in der EU aus, bei 21 Prozent gilt das nur teilweise. Bei den übrigen 37 Prozent macht der Anbieter keine Angabe, wo die Daten liegen. Quelle: Tool-Datenbank des KI Kompass (11/2026), geprüft nach einheitlichen Kriterien.
Ein fehlender EU-Standort ist nicht automatisch ein Datenschutzproblem. Rund acht von zehn Anbietern bieten Standardvertragsklauseln an. Diese EU-Vertragsmuster sollen Daten absichern, die in ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gelangen.
„Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir lernen, KI produktiv und sicher einsetzen zu können. Dafür gibt es den KI Kompass“, sagt Roman Gaisböck, Chefredakteur des KI Kompass.
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Die Tool-Datenbank hinter der Zahl
Mehr als 150 KI-Tools mit Bewertung, Preisen, Datenschutzangaben und Serverstandort, nach einheitlichen Kriterien geprüft.
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