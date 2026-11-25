Wien (OTS) -

Von 156 geprüften KI-Tools weisen nur 42 Prozent einen Serverstandort in der EU aus, bei 21 Prozent gilt das nur teilweise. Bei den übrigen 37 Prozent macht der Anbieter keine Angabe, wo die Daten liegen. Quelle: Tool-Datenbank des KI Kompass (11/2026), geprüft nach einheitlichen Kriterien.

Ein fehlender EU-Standort ist nicht automatisch ein Datenschutzproblem. Rund acht von zehn Anbietern bieten Standardvertragsklauseln an. Diese EU-Vertragsmuster sollen Daten absichern, die in ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gelangen.

„Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir lernen, KI produktiv und sicher einsetzen zu können. Dafür gibt es den KI Kompass“, sagt Roman Gaisböck, Chefredakteur des KI Kompass.

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