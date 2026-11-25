Leonding/Linz (OTS) -

Mit Sprossen und Microgreens wächst innerhalb weniger Tage frisches Grün direkt auf der Fensterbank. Manche Sprossen sind bereits nach drei bis fünf Tagen erntereif. bellaflora Pflanzenexpertin Bettina erklärt, welche Sorten sich für den Einstieg eignen, wie die Anzucht gelingt und welche typischen Fehler sich vermeiden lassen.

Auch wenn die Begriffe oft gemeinsam genannt werden, unterscheiden sich Sprossen und Microgreens in ihrer Anzucht und Ernte. Sprossen werden ohne Erde im Sprossenglas gezogen und benötigen kein Licht. Je nach Sorte sind sie nach drei bis fünf Tagen erntereif und werden mitsamt Wurzeln gegessen. Microgreens wachsen hingegen in Erde oder auf einer geeigneten Unterlage und brauchen Licht. „ Microgreens sind unkompliziert in der Anzucht, brauchen kaum Platz und funktionieren auch auf der Fensterbank. Schon nach kurzer Zeit lässt sich beobachten, wie aus den Samen frisches Grün entsteht. Das sorgt für ein schnelles Erfolgserlebnis und macht das eigene Anbauen auch für Menschen ohne Garten oder Balkon interessant “, erklärt bellaflora Pflanzenexpertin Bettina.