Nickelsdorf (OTS) -

Burgenland Energie hat vor drei Jahren gemeinsam mit der Gemeinde Nickelsdorf und dem Land Burgenland österreichische Energiegeschichte geschrieben. Die Errichtung der ersten 100 Megawatt-Photovoltaikanlage Österreichs war ein Meilenstein für die Entwicklung der Stromerzeugung aus Photovoltaik aus Österreich. Mittlerweile ist Photovoltaikstromerzeugung, die drittwichtigste erneuerbare Stromerzeugungsquelle Österreichs für die Versorgung der Österreicherinnen und Österreicher.

„Als wir 2021 das Ziel gemeinsam mit dem Land Burgenland gesetzt haben, Burgenland bis 2030 energieunabhängig mit unseren eigenen Energieressourcen zu machen, hat es durchaus Skeptiker und Zweifler bezüglich dieser Zielsetzung gegeben. Heute, fünf Jahre später, mit Energiekriegen in der Ukraine, im Nahen Osten, einer historischen Energiepreiskrise wirkt das gemeinsame Ziel der Energieunabhängigkeit fast selbstverständlich“, so Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie. „Die erste 100 Megawatt-Photovoltaikanlage Österreichs war der erste Meilenstein am Weg zum Ziel der Energieunabhängigkeit auch mit Sonnenenergie. Für diesen technologischen Schritt waren Pionier- und Innovationsgeist gefordert. Mit der Gemeinde Nickelsdorf und Bürgermeister Zapfl haben wir hier Partner gefunden, die damals schon an diese große Vision geglaubt haben. Heute können wir feststellen: Das Sonnenkraftwerk Nickelsdorf feiert heute seinen 3. Geburtstag und hat in dieser Zeit bereits 300 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom für das Burgenland produziert und wird das auch noch für Generationen tun.“

Die erste 100 Megawatt-PV-Anlage Österreichs, mit einer Leistung von 118 Megawatt ist Teil eines erneuerbaren, flexiblen Kraftwerks, das aus Windanlagen, Photovoltaikanlage und Batteriespeichern besteht. Der Spatenstich für den großen Batteriespeicher wurde erst kürzlich gemacht. Die heutige Baustellenbesichtigung zeigt, dass der Bau des Batteriespeichers voll im Zeitplan liegt und in den nächsten Monaten in Betrieb gehen wird. „Mit 210 Kilowattstunden Batteriespeicher entsteht ein flexibles, erneuerbares Kraftwerk, das dazu dient, Stromerzeugung aus Wind- und PV-Anlagen mit dem Strombedarf der burgenländischen Haushalte, Unternehmen und Gemeinden zu synchronisieren. In Summe entsteht damit eine erneuerbare Stromerzeugungsleistung von 237 Megawatt mit einem Speichervolumen von 210 Megawattstunden. Das sind wichtige Großinvestitionen in die Region und in die Gemeinde. Neben der Möglichkeit, eines dauerhaft stabilen Strompreises durch Nutzung des Stroms aus den Anlagen über den Fanclub Burgenland Energieunabhängig um 10 Cent pro kWh netto, erhält die Gemeinde zusätzlich jährlich laufende Einnahmen“, so Sharma.

„Nickelsdorf war jahrzehntelang dafür bekannt, ein Grenzübergang nach Ungarn zu sein. Wir waren der letzte Außenposten der freien Welt vor dem Eisernen Vorhang. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 war es unser Auftrag, unsere Region zu entwickeln, Chancen zu schaffen und Möglichkeiten zu nutzen. Wir waren Pioniere der Windkraft, wir sind Vorreiter der Sonnenenergie und wir sind die ersten, die Großspeicher einsetzen. Weil wir Nickelsdorferinnen und Nickelsdorfer fest daran glauben, dass es zum Glück zwei Komponenten braucht: Chancen, die sich bieten und Menschen, die diese Chancen nutzen und ihr Glück in die eigenen Hände nehmen“, so Bürgermeister Gerhard Zapfl.

Anlässlich des gemeinsamen Pressetermins und der Bürger-Information möchte sich Burgenland Energie beim scheidenden Bürgermeister Gerhard Zapfl für die jahrzehntelange Zusammenarbeit und den Einsatz für Erneuerbare Energie im Burgenland bedanken.