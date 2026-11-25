München (OTS) -

München (ots)

Der Neurowissenschaftler Shane Liddelow ist mit dem höchstdotierten deutschen Forschungspreis ausgezeichnet worden.

Der Experte fürs. die Gliazellen des Gehirns soll seine wegweisenden Arbeiten in München fortsetzen können.

Die LMU stärkt damit ihr Profil zur Erforschung von Erkrankungen des Nervensystem.

Lange machte die Forschung nicht allzu viel Aufhebens um die sogenannten Gliazellen. Sie galten als passives Stützgewebe in Gehirn und Nervensystem, als Support für die Neuronen, nicht viel mehr. Heute weiß man, dass ihre Rolle deutlich vielfältiger ist, zumal es sich um durchaus unterschiedliche Zelltypen handelt, die unter dem Sammelbegriff zusammengefasst sind. Die Gliazellen steuern aktiv die Gesundheit des Gehirns - im Guten wie im Schlechten. Ihre Erforschung bereitet somit den Boden für völlig neue Ansätze von Diagnose und Therapie von Erkrankungen des Nervensystems.

Der Neurowissenschaftler Shane Liddelow hat dieser Neujustierung der Gliazell-Biologie bereits entscheidende Impulse gegeben. Er gilt als Pionier und einer der weltweit führenden Expertinnen und Experten dieser Forschungssparte. Jetzt ist er nach der Nominierung durch die LMU mit einer prestigeträchtigen Alexander von Humboldt-Professur ausgezeichnet worden.

"Dass sich ein herausragender Neurowissenschaftler wie Shane Liddelow für die LMU entscheidet, unterstreicht die internationale Anziehungskraft unserer Universität und die besondere Stärke unserer neurowissenschaftlichen Forschung. Mit ihrem exzellenten wissenschaftlichen Umfeld bietet die LMU ihm beste Voraussetzungen, seine wegweisende Forschung voranzutreiben und neue Impulse für das Verständnis neurodegenerativer Erkrankungen zu setzen. Mit ihm werden wir neue Perspektiven eröffnen, um Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson besser zu verstehen."

Universitätspräsident Matthias Tschöp

"Gliazellen spielen eine entscheidende Rolle für die Funktion des Gehirns sowie bei Funktionsstörungen und Erkrankungen. Es ist daher großartig, einen so herausragenden Experten an die LMU holen zu können, um unsere bahnbrechende Forschung in der Systemneurowissenschaft und der Neurologie weiter voranzutreiben", sagt Magdalena Götz, Inhaberin des Lehrstuhls für Physiologische Genomik am Biomedizinischen Centrum (BMC) der LMU und Direktorin des Instituts für Stammzellforschung bei Helmholtz Munich.

Mit der Alexander von Humboldt-Professur wollen die gleichnamige Stiftung und das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt weltweit umworbene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für eine langfristige Forschungstätigkeit nach Deutschland holen. Sie ist mit bis zu zehn Millionen Euro auf sieben Jahre dotiert.

Durch die Förderung kann die LMU nun die Verhandlungen abschließen und Liddelow als Professor an das BMC berufen. Liddelow gilt der LMU als Idealbesetzung, seine Expertise geradezu als Missing Link: Er soll die international führenden Neurowissenschaften an der LMU um einen starken Glia-Fokus strategisch ergänzen und eine Abteilung für Glia-Zellbiologie am BMC aufbauen.

Das Verständnis der Fachwelt grundlegend verändern

Seit Jahren gehört Liddelow zu den meistzitierten Wissenschaftlern seines Faches. Mit seinen Arbeiten leitete er den Glia-Turn in der Neurobiologie ein. So entdeckte er beispielsweise, dass Immunzellen des Gehirns (Mikroglia), die Verletzungen oder Entzündungen des Gewebes auf den Plan gerufen haben, Astrozyten scharfmachen kann. Die Zellen, die bis dahin als harmlose Glia galten, werden dann zu neurotoxischen reaktiven Astrozyten und scheiden Substanzen aus, die Nervenzellen abtöten. Weitere Arbeiten demonstrierten, dass ein solcher Mechanismus die Pathologien einer ganzen Reihe neurodegenerativer Erkrankungen verbindet. Mehr noch: Sie zeigten einen neuen therapeutischen Hebel, etwa durch Reprogrammierung der Astrozyten oder durch Blockade der Mikroglia-Astrozyten-Achse.

In jüngerer Zeit hat Liddelows Labor mehrere neuartige Zustände reaktiver Astrozyten mit faszinierenden Funktionen identifiziert - darunter die Fähigkeit, als Reaktion auf Infektionen mit Bakterien und Viren im peripheren Bereich immunähnliche Funktionen auszuüben. Darüber hinaus hat seine Gruppe bei Mäusen große Astrozytennetzwerke identifiziert, die weit voneinander entfernte Hirnregionen miteinander verbinden.

Liddelows Arbeiten haben das Verständnis der Fachwelt von Astrozyten somit grundlegend verändert: weg von passiven Stützzellen hin zu dynamischen, programmierbaren Regulatoren der Gesundheit und Erkrankung des Zentralen Nervensystems. "Wir wissen, dass Gliazellen die Gesundheit des Gehirns aktiv steuern und sich oft schon verändern, lange bevor Neuronen durch eine Erkrankung verloren gehen", sagt Shane Liddelow. "An der LMU werden wir kartieren, wie Astrozyten, Mikroglia und Oligodendrozyten zwischen schützenden und schädlichen Zuständen wechseln, und herausfinden, wie man sie umprogrammieren kann. Unser Ziel ist es, diese Erkenntnisse in frühe Biomarker und neue Behandlungsmethoden für Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose und Schlaganfall umzusetzen."

Derzeit ist Liddelow Associated Professor für Neurowissenschaften und für Augenheilkunde an der NYU Grossman School of Medicine, New York City. Er ist zudem Director of Translational Research am Institute for Translational Neuroscience (ITNS) in New York und Co-Direktor am Parekh Center for Interdisciplinary Neurology. Er studierte und machte seinen Ph.D. an der University of Melbourne, Australien; danach forschte er mehrere Jahre an der Stanford University, USA.

Die Neurowissenschaften gehören zu den zentralen Prioritäten der LMU; Grundlagenforschung, translationale Forschung und klinische Forschung sind hier an Universität und Klinikum nahtlos miteinander verknüpft. Auch bislang schon arbeiten Forschende intensiv zu Fragen der Gliazell-Biologie, ein neuer Schwerpunkt am BMC mit starken Links etwa zum Exzellenzcluster SyNergy, zum Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD) und zum Klinikum bündelt diese Aktivitäten und fügt ihnen eine notwendige neue Perspektive hinzu. Mit einem solchen Zentrum hätte die LMU international eine größere Sichtbarkeit und in Europa ein Alleinstellungsmerkmal. Auch global sind solche Zentren bislang rar, heißt es im Nominierungskonzept der LMU.

Dass Liddelow dort das richtige Umfeld findet, daran lässt er keinen Zweifel: "Nur wenige Orte verbinden Neurowissenschaften, Datenwissenschaft und klinische Versorgung so wie München. Das macht die LMU zum idealen Standort für eine neue Ära der Forschung an Gliazellen."