Wien (OTS) -

Peter McDonald, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, nimmt die persönlichen Angriffe der Ärztekammer auf Gesundheitsministerin Korinna Schumann und die Panikmache in Hinblick auf die bevorstehende Gesundheitsreform zum Anlass, eine Rückkehr zu einem sachlichen Diskurs einzumahnen. Ein konstruktiver Diskurs lebe von unterschiedlichen Meinungen, nicht haltbare Behauptungen und Panikmache zu Lasten der Versicherten sind dabei fehl am Platz. Die Gesundheitsreform sei noch in Verhandlung - bereits jetzt ohne Endergebnis Kritik zu üben, sei unsachlich und wohl dem laufenden Wahlkampf innerhalb der Ärztekammer geschuldet.

„Die aktuelle Struktur unseres Gesundheitssystems darf und soll kritisch diskutiert werden. Die Debatte gehört aber dorthin, wo sie den Versicherten Innovation und Nutzen bringt. Aus eigenem medialem Interesse mit den Sorgen der Versicherten zu spielen, ist unkonstruktiv und bringt uns nicht an das gewünschte Ziel“, so McDonald.