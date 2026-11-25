Wien (OTS) -

Die zunehmende Elektrifizierung der Industrie, der Ausbau erneuerbarer Energien und neue Energieverbraucher stellen Österreichs Energienetze vor große Herausforderungen. Um den notwendigen Netzausbau voranzutreiben und gleichzeitig unnötige Kosten für Haushalte und Betriebe zu vermeiden, stellt das Wirtschafts- und Energieministerium die Planung der Energieinfrastruktur grundlegend neu auf.

Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer gemeinsam mit E-Control, APG und AGGM die Eckpunkte und den Fahrplan für die künftig stärker abgestimmte Planung der österreichischen Strom-, Gas- und Wasserstoffinfrastruktur.

Ihre Gesprächspartner:

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Michael Strebl, Vorstand E-Control

Alfons Haber, Vorstand E-Control

Gerhard Christiner, Vorstandssprecher Austrian Power Grid (APG)

Bernhard Painz, Vorstand AGGM

Datum: Donnerstag, 26. November 2026

Uhrzeit: 11:30 Uhr

Ort: Pressezentrum des BMWET, Stubenring 1, 1010 Wien

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur Pressekonferenz eingeladen. Wir bitten um vorherige Anmeldung per E-Mail an [email protected]

Pressekonferenz mit BM Hattmannsdorfer, E-Control, APG und AGGM: Österreich stellt die Planung seiner Energienetze neu auf

Startschuss für den neuen integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplan (ÖNIP 2.0)

Datum: 26.11.2026, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: BMWET Pressezentrum, 5. Stock, Zugang über Tor 2 „Sozialministerium“

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich