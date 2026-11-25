Wien (OTS) -

Der 7. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor zeigt Fortschritte bei Bildung und Beschäftigung. Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen in Wien hat heute Migrationshintergrund. Der Anteil der Wahlberechtigten in Wien sinkt weiter. Handlungsbedarf zeigen die Daten beim Kindergartenbesuch und bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen.

Wenn über Integration oder Migrant*innen gesprochen wird, prägen oft vereinfachte Bilder die Debatte. Die Ergebnisse des 7. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitors zeigen ein differenzierteres Bild: Wiener*innen mit Migrationshintergrund tragen wesentlich zum Funktionieren der Stadt bei, viele Zugewanderte bringen eine hohe Qualifikation nach Österreich mit, die Erwerbsbeteiligung steigt, und zwar in unterschiedlichen Wirtschafts- und Versorgungsbereichen. Zugleich bestehen konkrete Benachteiligungen, die sich je nach Lebensbereich, Bildungsort, Aufenthaltsdauer, Geschlecht und sozialer Lage unterscheiden.

„Wer über Integration redet, braucht Fakten. Der Monitor zeigt, wo Wien steht. Er macht sehr genau sichtbar, wie sich Integration in Wien entwickelt und wo die Maßnahmen der Stadt greifen. Unser Ziel bleibt ein Wien, in dem Herkunft nicht über Bildungswege und berufliche Chancen entscheidet“, sagt Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin.

Die Ergebnisse des Monitors fließen auch in den Wiener Integrationsmaßstab ein, den die Stadt derzeit erarbeitet. Er besteht aus Integrationskodex, Integrationsleitbild und Integrationsbericht. Der Kodex legt fest, was in Wien für alle gilt, das Leitbild beschreibt die Ziele, und der Bericht knüpft an den Monitor an und macht regelmäßig sichtbar, welche Fortschritte Wien erzielt.

Bildung und Arbeit: Erfolge sichtbar machen, Potenziale nutzen

Eine gute Bildung erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration. Das zeigt sich besonders bei Wiener Frauen mit Migrationshintergrund, die ihre Bildung in Österreich erworben haben: Rund 59 % verfügen über einen Abschluss auf Maturaniveau oder darüber. Mehr als 90 % der erwerbstätigen Frauen dieser Gruppe arbeiten in Fachtätigkeiten. Auch die Mehrheit der 20- bis 24-Jährigen mit Migrationshintergrund und in Österreich erworbenem Bildungsabschluss hat mindestens Maturaniveau erreicht oder befindet sich auf diesem Bildungsweg.

Wie wichtig ein früher Start ist, zeigt der Blick auf den Kindergarten, die wichtigste Bildungseinrichtung. Von den Ein- bis Fünfjährigen aus Haushalten mit Migrationshintergrund aus Drittstaaten besuchen 71 % eine Krippe oder einen Kindergarten. Bei Kindern aus Haushalten ohne Migrationshintergrund sind es 91 %.

„Je früher wir ansetzen, desto mehr bewirken wir. Der Kindergarten ist der beste Ort, um Deutsch zu lernen, im Alltag und beim Spielen mit anderen Kindern. Deshalb brechen wir mit ‚Kindergarten neu denken‘ die Sprachcluster auf und sorgen für eine bessere Durchmischung in den Gruppen“, so Emmerling.

„Integration lässt sich weder mit pauschalen Erfolgserzählungen noch mit einseitigen Problembeschreibungen erfassen. Es braucht fundierte empirische Grundlagen, einen differenzierten Blick, eine sachliche Auseinandersetzung mit den Ergebnissen und dann natürlich entsprechende Entscheidungen und Maßnahmen“, betont Theodora Manolakos, Leiterin der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien (MA 17).

Am Arbeitsmarkt ist der Beitrag von Wiener*innen mit Migrationshintergrund groß: Rund 52 % der Wiener Erwerbstätigen haben Migrationshintergrund. Qualifikationen werden jedoch nicht immer entsprechend eingesetzt. Rund ein Fünftel der Wiener*innen mit Migrationshintergrund aus Drittstaaten und im Ausland erworbener höherer Bildung arbeitet in Hilfs- und Anlerntätigkeiten. Bei Personen mit im Ausland erworbener mittlerer Bildung sind es rund 39 %.

„Die Daten zeigen, dass Wiener*innen mit Migrationshintergrund eine tragende Säule des Wiener Arbeitsmarkts sind. Zugleich besteht großes Potenzial, wenn ausländische Bildungsabschlüsse und berufliche Erfahrungen besser anerkannt und genutzt werden. Eine qualifikationsadäquate Beschäftigung stärkt nicht nur die Betroffenen, sondern auch den Wirtschaftsstandort Wien“, sagt Peter Huber, Senior Economist am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO).

Teilhabechancen hängen von mehreren Faktoren ab

Der Monitor zeigt, dass Benachteiligungen nicht allein entlang des Migrationshintergrunds verlaufen. Geschlecht, Betreuungspflichten, Bildungsort, Aufenthaltsdauer und der Zugang zu sozialen Rechten wirken mit. So ist Elternschaft in allen untersuchten Gruppen bei Frauen stärker mit einer geringeren Erwerbsbeteiligung verbunden als bei Männern. Auch die Gründe für Teilzeit unterscheiden sich zwischen den Gruppen.

Die Einkommensabstände zwischen Haushalten verschiedener Herkunft haben sich zuletzt vergrößert. Besonders hoch ist die Wohnkostenbelastung für viele Haushalte aus Drittstaaten: Bei 80 % der seit weniger als zehn Jahren ansässigen Haushalte übersteigen die Wohnkosten ein Viertel des verfügbaren Einkommens. Bei länger ansässigen Haushalten dieser Gruppe sind es 48 %. Fast 90 % der Kinder bis 14 Jahre mit Migrationshintergrund aus einem Drittstaat leben zudem in Wohnungen mit weniger Wohnräumen als Haushaltsmitgliedern.

Politische Teilhabe

Der Anteil der Wahlberechtigten an der Wiener Bevölkerung sinkt. Rund 624.000 Wiener*innen im wahlfähigen Alter ab 16 dürfen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht an Wahlen auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene teilnehmen. Das entspricht etwa der Einwohner*innenzahl von Graz, Linz und Klagenfurt zusammen. Besonders hoch ist der Anteil bei den 25- bis 44-Jährigen: In dieser Altersgruppe darf fast die Hälfte der Wiener*innen nicht wählen. Viele der Nicht-Wahlberechtigten leben seit mehr als zehn Jahren in Wien oder sind hier geboren.

Von den Daten zum politischen Handeln

Programme weiter ausbauen, die Jugendliche beim Übergang von der Pflichtschule in eine weiterführende Bildung unterstützen, wie etwa das Info-Programm ‚Wohin mit 14?‘ oder das ‚StartWien College‘.

Um der Dequalifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund entgegenzuwirken, wird die Stadt vermehrt berufsbegleitende Deutschkurse anbieten.

Mit der Reform ‚Kindergarten neu denken‘ werden Sprachcluster aufgelöst und die Durchmischung in den Gruppen verbessert, damit Kinder früh im Alltag Deutsch lernen.

Mitbestimmung unabhängig vom Wahlrecht stärken, etwa über das Kinder- und Jugendparlament, die Kinder- und Jugendmillion und den Jugendbeirat der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Zugleich Lösungen überlegen, damit Richtungsentscheidungen über die Zukunft Wiens nicht von einem immer kleineren Teil der Wiener Bevölkerung getroffen werden.

Messinstrument seit 20 Jahren

Der Wiener Integrations- & Diversitätsmonitor dokumentiert seit rund 20 Jahren die Entwicklung Wiens als Einwanderungsstadt. Der neu erschienene 7. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor umfasst rund 90 Indikatoren. Ein Großteil der Daten wurde vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) ausgewertet. Am Diversitätsmonitor haben sich diesmal 87 Abteilungen und Einrichtungen der Stadt beteiligt.

Erstmals wird im Integrations- und Diversitätsmonitor der Wiener Teilhabeindex veröffentlicht, der die Unterschiede in ausgewählten Lebensbereichen in einem Gesamtmaß zusammenfasst.

„Zusammen in Wien. Integration im Dialog“ im Wien Museum

Anlässlich der Veröffentlichung des neuen Integrations- & Diversitätsmonitors organisieren das Wien Museum und die Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien am 27. November 2026 unter dem Titel „Zusammen in Wien. Integration im Dialog“ fünf Dialogrunden. Prominente Wegbereiter*innen der Wiener Integrationspolitik, Stimmen aus der Zivilgesellschaft sowie Expert*innen aus Forschung und Verwaltung diskutieren über das Zusammenleben in Wien. Der Nachmittag endet mit einem Wien-Quiz.