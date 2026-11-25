Wien (OTS) -

Die Gruppe Sofortmaßnahmen hat eine weitere illegale Beauty-Klinik in Wien aufgedeckt. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung fand heute unverzüglich eine Kontrolle gemeinsam mit der Wiener Polizei und der MA 59 (Marktamt) in einem Kosmetikstudio in Wien-Landstraße statt.

Dabei wurde festgestellt, dass die Betreiberin über keine entsprechende Berechtigung für die dort angebotenen kosmetischen Eingriffe, darunter Behandlungen mit Botox und Hyaluron, verfügte. Gegen die Betreiberin wird Anzeige wegen des Verdachts auf Kurpfuscherei gelegt. Die Präparate wurden seitens der Wiener Polizei beschlagnahmt.

Mit dem aktuellen Fall wurde mittlerweile die zwölfte illegale Beauty-Klinik in Wien aufgedeckt. Die Kontrollen sind Teil des Vorgehens der Gruppe Sofortmaßnahmen gegen unerlaubte Schönheitsbehandlungen durch Personen, die nicht über die dafür erforderliche ärztliche Berufsberechtigung verfügen.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Illegale Behandlungen, die die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener aufs Spiel setzen, bleiben nicht ohne Konsequenzen. Die mittlerweile zwölfte aufgedeckte illegale Beauty-Klinik zeigt, dass wir gemeinsam mit der Wiener Polizei und den zuständigen Dienststellen diesen Betreibern auf den Fersen bleiben, bis Schluss mit diesem gefährlichen Geschäft ist.“

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