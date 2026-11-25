Wien (OTS) -

Österreich zählt zu den Ländern mit den höchsten Gesundheitsausgaben Europas: Laut einer aktuellen OECD-Studie liegt Österreich im europäischen Vergleich auf Platz 3, hinter der Schweiz und Norwegen. Die Österreichische Apothekerkammer zeigt, wie sich gegensteuern lässt: Diabetes-Früherkennung und Telemedizin in der Apotheke entlasten das System nachweislich. Die Kammer fordert, diese Leistungen österreichweit in die Regelversorgung zu überführen und von der Sozialversicherung finanzieren zu lassen.

„Österreich gibt viel Geld für Gesundheit aus – aber zu viel davon erst, wenn Menschen bereits schwer krank sind. Die Apotheken erkennen Diabetes früh, bevor teure Folgeerkrankungen entstehen. Dieses Potenzial muss die Politik jetzt nutzen: Personalisierte Präventionsangebote in der Apotheke gehört österreichweit in den Leistungskatalog der Krankenkassen“, fordert Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer.

Diabetes-Früherkennung: 8,7 Millionen Euro Einsparung allein in Kärnten

Wie groß das Potenzial ist, zeigt Kärnten: Die frühzeitige Erkennung von Diabetes in Apotheken könnte das Gesundheitssystem dort über fünf Jahre um rund 8,7 Millionen Euro entlasten. Die Einsparung wächst von rund 158.000 Euro im ersten auf 3,05 Millionen Euro im fünften Jahr. Das ergab eine begleitende Studie auf Basis eines Budget-Impact-Modells, das sowohl die Test- als auch die anschließenden Behandlungskosten berücksichtigt. Der Grund: Wer rechtzeitig behandelt wird, erleidet seltener schwere Folgeerkrankungen und muss seltener ins Krankenhaus.

Telemedizin in der Apotheke: Einsparungspotenzial von knapp 6 Millionen Euro pro Jahr

„Wenn Apothekerinnen und Apotheker telemedizinische Konsultationen begleiten, sinkt die Zahl vermeidbarer Spitalsbesuche deutlich. Gleichzeitig stärken wir die wohnortnahe Versorgung“, erklärt Raimund Podroschko, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer. Laut einer Studie liegt das jährliche Sparpotenzial des Angebots der assistierten Telemedizin in der Apotheke bei 4,4 bis 5,6 Millionen Euro.

Apotheken sind niederschwellig erreichbar: Sie lotsen Patientinnen und Patienten rasch zur richtigen Versorgungsebene und vermitteln bei Bedarf telemedizinisch ärztlichen Rat. Das erspart Wege und Wartezeiten, entlastet Spitalsambulanzen und setzt die Ressourcen des Gesundheitssystems gezielter ein.

Die Forderungen der Apothekerkammer

Damit das Einsparungspotenzial gehoben wird, fordert die Österreichische Apothekerkammer von Bund, Ländern und Sozialversicherung:

1. Präventionsleistungen der Apotheken – etwa Tests zur Diabetes-Früherkennung – österreichweit als Kassenleistung verankern. Dazu gehört auch die Medikationsanalyse.

2. Telemedizin in der Apotheke von der Pilotierung in die Regelversorgung überführen – mit klarem rechtlichem Rahmen und fairer Honorierung.

3. Apotheken verbindlich in die Patientenlenkung einbinden, als erste, wohnortnahe Anlaufstelle im Gesundheitssystem.

„Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Wer die Gesundheitsausgaben nachhaltig senken will, kommt an den Apotheken nicht vorbei“, so Mursch-Edlmayr.