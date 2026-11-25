Wien (OTS) -

Österreichs Tennis-Nationalmannschaft der Herren trifft beim Final 8 des Davis Cup by Generali in der SuperTennis Arena BolognaFiere in Italien am Donnerstag, dem 26. November 2026, im Viertelfinale auf den Vorjahresfinalisten Spanien – und mit dem ORF sind die Fans live dabei. Österreich vertraut dabei auf jene Auswahl, die sich mit dem 3:1-Heimsieg gegen Belgien in Wien zum zweiten Mal in Folge für das Finalturnier der besten acht Nationen der Welt qualifiziert hat. Mit Spanien wartet eine der stärksten Tennisnationen der Welt.

Die Live-Übertragungen im ORF:

Donnerstag, 26. November, 16.50 bis 20.15 Uhr, ORF 1

Donnerstag, 26. November, 20.10 bis 21.30 Uhr, ORF SPORT +

Kommentator ist Dieter Derdak, sein Co-Kommentator ist Alexander Peya. Bernhard Stöhr moderiert die Übertragungen.