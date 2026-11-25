Wien (OTS) -

Die europäische Energie- und Klimapolitik sowie die Außen- und Sicherheitspolitik ist vielen internationalen Konzernen offenbar ein Dorn im Auge: Aktuell führen Unternehmen eine Vielzahl an Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) auf Basis von Investitionsschiedsverfahren wie dem Energiecharta-Vertrag. Geklagt wird etwa gegen die EU-Übergewinnsteuer ebenso wie die sicherheitsbedingte Schließung des Erdgasfelds im niederländischen Groningen. Das Problem: Die Entscheidung wird nicht von unabhängigen, staatlichen Gerichten getroffen, sondern von privaten Schiedsgerichten. Südafrika beendete Investitionsschutzabkommen und führte ein nationales Investitionsgesetz ein, so der ehemalige Handelsminister Robert Davies.

Heute diskutieren Expert:innen, wie Südafrikas ehemaliger Handels- und Industrieminister Robert Davies und Lukas Schaugg, International Institute for Sustainable Development, wie ein internationales Investitionsrecht aussehen könnte, das nicht nur die Gewinnerwartungen der Konzerne berücksichtigt, sondern auch Soziales, Klimaschutz und Co. Zur Diskussion luden ÖGB, AK, Anders handeln und das Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation.

Robert Davies, ehemaliger Handels- und Industrieminister der Republik Südafrika: „Unsere Überprüfung ergab, dass die abgeschlossenen bilateralen Investitionsschutzabkommen, wenn überhaupt, nur wenige Vorteile mit sich brachten, aber gleichzeitig mit erheblichen Risiken behaftet waren.“ Daher beendete Südafrika Investitionsschutzabkommen und führte ein nationales Investitionsgesetz ein.

Einen systematischen Zugang zu einem neuen Investitionsrecht stellt Lukas Schaugg vom International Institute for Sustainable Development vor: „Wie unsere Stakeholderkonsultation ergeben hat, stellt die fehlende Verantwortung ausländischer Investoren für negative Auswirkungen bei Investitionsprojekten das dringlichste Problem der Investitionspolitik dar, welches einer Lösung zugeführt werden muss.“

Kontrovers wird in der anschließenden Podiumsdiskussion mit Expert:innen aus der Wissenschaft und dem Wirtschaftsministerium diskutiert.

Angela Pfister vom Österreichischen Gewerkschaftsbund: „Investitionsschutzabkommen stellen ein erhebliches Risiko für unsere politischen Handlungsspielräume und den Staatshaushalt dar und müssen unverzüglich beendet werden.“ Valentin Wedl, Leiter der Abteilung EU und Internationales der Arbeiterkammer Wien: „Es ist wichtig, dass wir auch in Österreich eine öffentliche Debatte darüber führen, wie wir als Gesellschaft derartige Zeitbomben in den Fundamenten sowohl des Rechtsstaats als auch einer vernünftigen zukunftsgerichteten Wirtschaftspolitik entschärfen können.“

Öffentlicher Vortrag und Podiumsdiskussion heute, 18 – 20 Uhr: Investitionsrecht neu denken!

Festsaal der Diplomatischen Akademie Wien, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Robert Davies, ehemaliger Handels- und Industrieminister der Republik Südafrika

Lukas Schaugg, International Institute for Sustainable Development

Ursula Kriebaum, Universität Wien

Stefan Mayr, Wirtschaftsuniversität Wien

Lukas Stifter, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Moderation: Julia Wegerer, Arbeiterkammer Wien