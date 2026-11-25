Wien (OTS) -

Alarmiert zeigt sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim nach einem Bericht des „Falter“, wonach der Grazer Amokläufer über Jahre hinweg nationalsozialistische Propaganda in Chats geteilt haben soll. „Auch wenn ein rechtsextremes Tatmotiv bisher nicht nachgewiesen wurde, werfen diese Enthüllungen wichtige Fragen auf. Wir dürfen die Gefahr der Radikalisierung im Internet, insbesondere unter jungen Menschen, niemals unterschätzen“, so Seltenheim heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Rechtsextremismus ist eine reale Gefahr und ernste Bedrohung. Das zeigen die neuen Enthüllungen über den Grazer Amokläufer, das zeigen die steigenden Zahlen rechtsextremer Straftaten, die unsäglichen Verteilaktionen der Identitären vor Wiener Schulen und auch die wiederholten Waffenfunde bei Neonazis in Österreich wie bei der Causa Schimanek. Wenn Neonazis Waffen horten und nationalsozialistisches Gedankengut in Online-Chats verbreitet wird, müssen bei allen Demokrat*innen die Alarmglocken schrillen. Doch ausgerechnet die FPÖ, die sich sonst bei jeder Gelegenheit als Sicherheitspartei inszeniert, schweigt weiter zur Gefahr des Rechtsextremismus“, so Seltenheim, der daran erinnert, dass die FPÖ auch der Verschärfung des Waffengesetzes nicht zugestimmt hat. ****

„Wer die Sicherheit der Menschen in Österreich ernst nimmt, darf bei rechtsextremen Gefahren nicht wegschauen“, so Seltenheim. Die Bundesregierung arbeite am Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, um konsequent gegen Rechtsextremismus vorzugehen, die Prävention zu stärken und für mehr Sicherheit zu sorgen.

Mit der Initiative „WIR SIND MEHR“ zeigt die SPÖ Rechtsextremismus die Rote Karte und setzt ein klares Zeichen gegen Hass und Menschenfeindlichkeit. Mehr Informationen zu „WIR SIND MEHR“ unter https://www.spoe.at/wir-sind-mehr (Schluss) bj