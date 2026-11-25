Wien (OTS) -

Mit tiefer Betroffenheit hat der SPÖ-Rathausklub die Nachricht vom Ableben des langjährigen SPÖ-Politikers Anton Gaál aufgenommen. Mit ihm verliert die Wiener Sozialdemokratie eine prägende Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte hinweg mit großer Hingabe und Überzeugung für soziale Gerechtigkeit und die Anliegen der Menschen eingesetzt hat.

„Anton Gaál war ein Sozialdemokrat aus tiefster Überzeugung. Sein politisches Wirken war stets von Verantwortungsbewusstsein, Menschlichkeit und einem klaren sozialen Kompass getragen, sei es in seinem Heimatbezirk Favoriten, im Wiener Rathaus oder im Nationalrat. Mit ihm verlieren wir einen Genossen, dessen Engagement weit über die Grenzen Wiens hinausreichte“, würdigt SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher den Verstorbenen.

„Als Mitglied des Wiener Gemeinderats und Landtags hat Anton Gaál unsere Stadtpolitik maßgeblich mitgestaltet. Insbesondere sein jahrzehntelanger Einsatz in den Bereichen Sicherheit und Zivilschutz zeugt von seinem großen Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesellschaft. Für sein vielfältiges Wirken gebühren ihm unser tief empfundener Dank und größter Respekt“, so SPÖ-Landtagspräsident Christian Meidlinger.

„Für Anton Gaál bedeutete Politik, Verantwortung für die Menschen zu übernehmen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Seine tiefe Verbundenheit mit Favoriten und sein unermüdlicher Einsatz für die Wiener Sozialdemokratie waren Ausdruck einer Haltung, die von Solidarität und dem Streben nach einem gerechten Miteinander geprägt war“, betont SPÖ-Gemeinderatsvorsitzender Thomas Reindl.

Anton Gaál gehörte ab 1984 dem Wiener Gemeinderat und Landtag an und war von 1990 bis 2007 Abgeordneter zum Nationalrat. 23 Jahre lang stand er als Bezirksparteivorsitzender an der Spitze der SPÖ Favoriten, die ihn später zu ihrem Ehrenvorsitzenden ernannte.

„Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie, seinen Freund*innen und allen, die ihm nahestanden. Der SPÖ-Rathausklub wird Anton Gaál ein ehrendes Andenken bewahren“, so Taucher, Meidlinger und Reindl abschließend.