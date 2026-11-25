Wien (OTS) -

Mit großer Betroffenheit und tiefer Trauer nimmt der Österreichische Zivilschutzverband Abschied von seinem Ehrenpräsidenten und langjährigen Bundesgeschäftsführer Anton Gaál, der im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Seine Amtszeit als Geschäftsführer und Präsident des Zivilschutzverbandes von 1993 bis 2010 war geprägt von einer tiefgreifenden Neuordnung der globalen und europäischen Sicherheitslandschaft. Der Wandel vom Ost-West-Konflikt und den Bedrohungsszenarien des Kalten Krieges hin zu einer zunehmend vernetzten Europäischen Union stellte auch den Zivilschutz vor neue Herausforderungen.

Anton Gaál erkannte früh die Notwendigkeit, den Zivilschutz an veränderte gesellschaftliche und sicherheitspolitische Rahmenbedingungen anzupassen. Mit Weitblick und großem Engagement setzte er sich für eine moderne Sicherheitsvorsorge ein, bei der die Information, Sensibilisierung und Eigenverantwortung der Bevölkerung zunehmend in den Mittelpunkt rückten. Besonders hervorzugeben sind dabei die Einrichtung der österreichweiten Sicherheitsinformationszentren, die Einführung digitaler Serviceangebote zum Thema Selbst- und Zivilschutz sowie der Start der österreichweiten SAFETY Tour – Kindersicherheitsolympiade.

" Mit Anton Gaál verlieren wir eine Persönlichkeit, die den Zivilschutzverband wie auch die Sicherheitslandschaft unseres Landes über viele Jahre entscheidend mitgeprägt hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm verbunden waren. Der Österreichische Zivilschutzverband wird Anton Gaál stets ein ehrendes Andenken bewahren ", so Zivilschutz-Präsident Andreas Hanger.

Anton Gaál übte ab 1986 das Amt des Generalsekretärs und ab 1993 das Amt des Bundesgeschäftsführers und Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes aus. Nach Beendigung seiner Funktion 2010 wurde er zum Ehrenpräsidenten des ÖZSV gewählt.