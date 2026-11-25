Leonding (OTS) -

Österreich diskutiert über Skihallen. Für René Schachner, MSc., Präsident von VEENA und Geschäftsführer der SCHACHNER GmbH, greift die Frage nach einem grundsätzlichen Ja oder Nein jedoch zu kurz. „Skihalle und Nachhaltigkeit dürfen kein Widerspruch sein. Wir brauchen nachhaltigen Hausverstand.“

Unter dem Arbeitstitel ski99 soll eine neue Generation von Skihallen untersucht werden. Nicht als Kopie bestehender Anlagen, sondern als eigenständige österreichische Lösung unter Nutzung regionaler Ressourcen.

Drei fachliche Perspektiven werden dabei von Beginn an zusammengeführt: VEENA bringt die Nachhaltigkeitsperspektive ein. Die SCHACHNER GmbH entwickelt Architektur, Topografie und Generalplanung, wobei der Ingenieurholzbau bewusst im Vordergrund steht. METAPLAN ENERGIETECHNIK bringt seine Expertise in erneuerbarer Energie, Fernwärme, effizientem Heizen und Kühlen sowie Energierückgewinnung und Abwärmenutzung ein.

„Bei einem Projekt dieser Größenordnung darf nicht zuerst das Gebäude entworfen und erst danach über die Energieversorgung nachgedacht werden“, betont Schachner. Architektur, Standort, Energie und Wirtschaftlichkeit müssen gleichzeitig entwickelt werden.

Kevin Leonhartsberger sieht einen wesentlichen Ansatz in der Nutzung regionaler Wärmeversorgungsnetze. „Über Absorptions- oder Adsorptionskältemaschinen könnte Wärme insbesondere im Sommer zur Erzeugung der benötigten Kälte genutzt werden.“ Damit könnten Fernwärmebetreiber einen zusätzlichen Sommerabnehmer gewinnen. Fernwärme, thermisch angetriebene Kälte, Photovoltaik, Wärmepumpen, Speicher und Lastmanagement sollen als gemeinsames Energie-Öko-System betrachtet werden.

Nachhaltigkeit beginnt für Schachner jedoch bereits beim Grundstück. ski99 geht derzeit von rund 500 Metern Pistenlänge (durchschnittliche Wettbewerbslänge für einen Slalomlauf), 70 bis 100 Höhenmetern und einer lichten Zielbreite von rund 99 Metern aus. Ein geeigneter Hang soll möglichst erhalten und von einer räumlichen Holzkonstruktion überspannt werden. Auch nordorientierte Hanglagen sollen wegen möglicher Vorteile bei sommerlichen Wärmeeinträgen gezielt untersucht werden.

Architektonisch ist ein der Topografie folgendes Rautennetz aus Holz vorgesehen. „ski99 ist aber größer als ein Holzbauprojekt. Es geht um das Zusammenspiel von Sport, Energie, Architektur, Tourismus und Wirtschaft.“

Als erste vielversprechende Suchrichtungen werden der oberösterreichische Zentralraum rund um Wels / Wels-Land und ein etabliertes oberösterreichisches Skigebiet betrachtet. Der Zentralraum steht für Erreichbarkeit, Schulen, Familien, Vereine und regelmäßige Tagesbesuche. Ein Standort im Skigebiet könnte Training, Tourismus, Beherbergung und längere Aufenthalte miteinander verbinden. „Beide Regionen stehen für unterschiedliche Geschäftsmodelle und müssen ergebnisoffen geprüft werden.“

Bevor Österreich Millionen investiert, sollen internationale Betriebserfahrungen ausgewertet werden. Die aktuelle Übersicht umfasst rund 125 Indoor-Schneeanlagen und Projekte in 32 Ländern. Ab Februar 2027 ist daher eine internationale Exkursions- und Roundtable-Reihe vorgesehen. Im Fokus stehen zunächst drei Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, zwei Anlagen in Großbritannien sowie Referenzen in Norwegen und den USA. Gesprochen wird mit Betreibern, Technikern, Planern und Verantwortlichen über Energieverbrauch, Kältetechnik, Abwärmenutzung, Wartung und Wirtschaftlichkeit.

Schachner und Leonhartsberger wollen das Projekt bewusst weiterführen als bis zu einem Rendering oder einer klassischen Machbarkeitsstudie. „Eine Halle kann technisch funktionieren und wirtschaftlich scheitern – oder energetisch hervorragend sein und trotzdem keine Gäste gewinnen.“ Ziel ist es, Standort, Betreiberstruktur, Energieversorgung, Finanzierung und Genehmigung zu einem baureifen Projekt zusammenzuführen.

„Die Frage ist nicht: Skihalle ja oder nein. Die Frage lautet, ob wir sie so intelligent entwickeln können, dass Nachhaltigkeit, Sport, Energie und Wirtschaftlichkeit zusammenpassen.“