Wien/Sankt Pölten (OTS) -

Der EU-Ausschuss des Bundesrates hat sich am heutigen Mittwoch auf einen gemeinsamen Antrag von ÖVP, SPÖ und FPÖ zum EU-Verordnungsvorschlag für leistbaren Wohnraum geeinigt. Der freiheitliche Bundesrat Andreas Arthur Spanring hat den Antrag auf Mitteilung mitgetragen. Für Spanring hätte der Ausschuss indes einen Schritt weitergehen und eine Stellungnahme für die Verhandlungen im EU-Rat beschließen müssen.

„Die wirtschaftliche Zusammenarbeit war die richtige Grundidee der europäischen Einigung. Heute erleben wir, wie die politische Union immer mehr Kompetenzen nach Brüssel zieht. Wenn die EU bis ins Detail vorgibt, unter welchen Bedingungen Österreich touristische Kurzzeitvermietungen beschränken darf, ist das ein weiterer Schritt in Richtung Zentralstaat Europa. Gegen solche Einschnitte in die Zuständigkeiten von Bund und Ländern werden wir uns wehren“, so Spanring.

„Wer vor Ort einschreiten will, soll laut Entwurf jahrelange Entwicklungen nachweisen und zusätzlich eine Prognose für die nächsten drei Jahre vorlegen. Das ist zusätzliche Bürokratie und erschwert es, rechtzeitig zu handeln. Wer leistbaren Wohnraum sichern will, muss eingreifen können, bevor sich die Lage weiter verschärft“, so Spanring weiter.

„Wir haben die gemeinsame Mitteilung mitgetragen, damit unsere Einwände in Brüssel auf dem Tisch liegen. Dort kann das Schreiben aber genauso gut im Rundordner landen. Was wir gebraucht hätten, ist eine Stellungnahme, die dem zuständigen Bundesminister für die Verhandlungen und Abstimmungen im EU-Rat eine verbindliche Linie vorgibt. Genau dafür fehlt in der Regel die Zustimmung von ÖVP und SPÖ. Einen Brief nach Brüssel schicken sie mit. Wenn es darum geht, dem eigenen Minister einen verbindlichen Auftrag zu geben, fehlt ihnen der Mut. Für mich grenzt das an politische Unterwerfung unter Brüssel“, so Spanring abschließend.