Wien (OTS) -

„Die heutige Präsentation des siebenten Wiener Integrations- und Diversitätsmonitors ist eine bittere Enttäuschung. Drei Jahre lang wurde an einem Bericht gearbeitet, der einmal mehr seit Jahren bekannte Probleme aufzeigt, ohne daraus konkrete Maßnahmen oder messbare Ziele abzuleiten. Die Fortschreibung bekannter Kennzahlen allein ist noch keine erfolgreiche Integrationspolitik“, so die Integrationssprecherin der Wiener Volkspartei, Caroline Hungerländer.

Integrationsstadträtin Emmerling eröffnete die heutige Präsentation mit der Aussage, dass der neue Integrationsmonitor Fortschritte bei Bildung und Beschäftigung zeige. Doch gerade im Bildungsbereich ist die Entwicklung alarmierend. So ist der Anteil der Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren mit Migrationshintergrund aus Drittstaaten, die nach der Pflichtschule keine weitere Ausbildung absolvieren, um rund 43 Prozent auf mittlerweile knapp ein Fünftel gestiegen. Auch bei der Erwerbstätigkeit von Frauen mit Migrationshintergrund besteht weiterhin erheblicher Aufholbedarf.

Auch die Bezeichnung Wiens als „Stadt der Zuwanderung“ durch Integrationsstadträtin Emmerling sieht Hungerländer kritisch: „Der Erfolg von Integration bemisst sich nicht daran, wie viele Menschen nach Wien kommen, sondern daran, wie gut die Integration der hier lebenden Menschen gelingt. Der politische Auftrag muss daher sein, Wien zu einer Stadt der gelungenen Integration zu machen.“

Darüber hinaus bleiben auch im siebenten Integrationsmonitor zentrale integrationspolitische Herausforderungen unberücksichtigt. Seit Jahren fordert die Wiener Volkspartei, den politischen Islam im Integrationsmonitor abzubilden. Auch die systematische Erfassung ehrkultureller Gewalt als eigenständiger Indikator sucht man im neuen Integrationsmonitor vergeblich.

„Im Sinne einer Schlanken Stadt darf es nicht bei der Bestandsaufnahme längst bekannter Probleme bleiben. Vielmehr braucht es darauf aufbauend konkrete Maßnahmen, messbare Ziele und eine ehrliche Auseinandersetzung mit sämtlichen Integrationsherausforderungen dieser Stadt. Gerade hier bleibt die SPÖ-Neos-Stadtregierung auch nach drei Jahren Arbeit am Integrationsmonitor wesentliche Antworten schuldig“, so Hungerländer abschließend.