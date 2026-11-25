München (OTS) -

Digitales Angebot ermöglicht Schweizer Versicherungsvermittlern Zugang zu Cyber-, D&O- und Haftpflichtversicherungen für KMU / Zusammenarbeit mit dem Zürcher Insurtech Toni Digital

Der internationale Spezialversicherer Hiscox startet gemeinsam mit dem Zürcher Insurtech Toni Digital* ein digitales Versicherungsangebot für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Selbstständige in der Schweiz.

Hiscox verbindet seine Spezialprodukte sowie seine Expertise in Risikoprüfung und Schadenbearbeitung mit der lokalen Plattform und Prozessunterstützung von Toni Digital. So können Schweizer Versicherungsvermittler schneller und einfacher Versicherungsschutz vermitteln, der auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnitten ist. Der gesamte Prozess - vom Angebot und Antrag bis zur Policierung und Dokumentation - erfolgt digital.

Digitaler Zugang zu Spezialversicherungen

Für Versicherungsvermittler erweitert das Angebot das Portfolio um maßgeschneiderte Lösungen. Klare, einfache Prozesse für unkomplizierte Risiken sowie der Online-Zugang zu Verträgen und Dokumenten machen die Vermittlung von Versicherungsschutz für KMU noch effizienter. Schweizer KMU erhalten Zugang zu Spezialprodukten und Dienstleistungen von Hiscox sowie die Unterstützung eines erfahrenen Spezialversicherers - auch bei komplexen Schadenfällen.

Das Angebot steht in der Schweiz regulierten Versicherungsvermittlern** zur Verfügung. Zum Start umfasst es Cyber- und D&O-Versicherungen sowie spezialisierte Haftpflichtversicherungen für verschiedene Branchen, darunter IT, Beratung, Marketing und Immobilien.

Tim Bethge, Head of Hiscox Northern Europe, sagt: "Hiscox ist in Europa bereits tief verwurzelt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Spezialversicherungsschutz für kleine Unternehmen. Wir kennen KMU daher gut und wissen, dass ihre Risiken immer komplexer werden - von Cyberangriffen bis hin zu neuen Haftungsrisiken. Gleichzeitig wird ihre Zeit immer kostbarer. Die Schweiz ist ein attraktiver Markt mit einer Vielzahl kleiner Unternehmen und hohen Erwartungen an Qualität und Zuverlässigkeit. Diesen Markt kenne ich aus meiner langjährigen Tätigkeit vor Ort gut. Angesichts unserer bereits starken Präsenz in Europa ist die Expansion in die Schweiz für uns ein natürlicher nächster Schritt. Indem wir unsere umfassende Versicherungsexpertise mit der Technologie von Toni Digital verbinden, ermöglichen wir Schweizer Vermittlern einen einfacheren Zugang zu Spezialversicherungsschutz. So können sie ihren KMU-Kunden helfen, den für ihr Unternehmen passenden Schutz zu finden."

Hiscox versichert seit 125 Jahren spezielle und komplexe Risiken und ist seit 30 Jahren in Europa etabliert. Der Spezialversicherer bietet Versicherungsschutz für spezielle private und gewerbliche Risiken in Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Portugal, Irland und Italien. Weitere Informationen unter: https://makler.hiscox.de/ch/guardiact-powered-by-hiscox/ und www.guardiact.ch

* Hiscox schreibt dieses Geschäft über die FINMA-lizensierte Niederlassung in Zug.

** Versicherungsvermittler, die bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert sind.

Über Hiscox

Hiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 125 Jahren ist das Unternehmen an der London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern. Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat, Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien-, Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hiscox.de