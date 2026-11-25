Wien (OTS) -

Mit dem Black Friday am 27. November beginnt die Hochsaison der Rabattaktionen. Gerade im Online-Handel locken Anbieter mit hohen Preisnachlässen und vermeintlichen Schnäppchen. Doch nicht jeder Rabatt hält, was er verspricht. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) nimmt daher rund um den Black Friday insbesondere Online-Shops und Verkaufsplattformen unter die Lupe. Im Fokus stehen irreführende Rabattangaben, die korrekte Preisauszeichnung sowie die Energieverbrauchskennzeichnung von Elektrogeräten.



„Ein Scheinrabatt trifft gleich zwei: den Kunden, der weniger spart als versprochen, und den Händler, der seinen Preis von Anfang an fair angesetzt hat. Wer mit Rabatten wirbt, muss sich auch an die Spielregeln halten. Deshalb schauen wir gemeinsam mit dem BEV gerade im Online-Handel genau hin. Denn wir wollen, dass der Black Friday ein gutes Geschäft für Kunden und Handel ist – und nicht für jene, die sich mit irreführenden Angeboten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Scheinrabatte: Wie das BEV kontrolliert

Bei Preisermäßigungen muss der niedrigste Preis der vergangenen 30 Tage als Vergleichspreis herangezogen werden. Rabattangaben dürfen nicht irreführend sein.



Das BEV setzt bei seinen Kontrollen im Online-Handel auch auf künstliche Intelligenz. Auffällige Online-Händler und Verkaufsplattformen werden über einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen beobachtet und ihre Preisentwicklungen detailliert aufgezeichnet. So können unzulässige Rabattangaben aufgedeckt und nachgewiesen werden.



Vorjahresbilanz: Unterschiedliche Preise auf Smartphone und Computer

Im vergangenen Jahr kontrollierte das BEV anlässlich des Black Friday insgesamt 19 Unternehmen hinsichtlich ihrer Preisgestaltung – elf im Rahmen einer EU-weiten und acht im Rahmen nationaler Kontrollen.



Dabei wurden unter anderem Rabatte festgestellt, die sich nicht auf den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage bezogen. Zudem kamen teilweise intransparente personalisierte Preise zum Einsatz: Je nachdem, ob Kunden über das Smartphone oder den Computer auf ein Angebot zugriffen, wurden unterschiedliche Preise angezeigt.



Diesjähriger Produktschwerpunkt: Stromverbrauch von Wäschetrocknern



Gerade bei Elektrogeräten entscheidet nicht allein der Kaufpreis darüber, ob sich ein Schnäppchen tatsächlich lohnt. Ein günstiges Gerät mit hohem Stromverbrauch kann langfristig deutlich teurer kommen.



Das BEV legt daher heuer einen besonderen Schwerpunkt auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Wäschetrocknern. Sowohl im Online-Handel als auch im stationären Handel wird überprüft, ob Energielabel und Produktdatenblätter korrekt, vollständig und leicht zugänglich bereitgestellt werden.



„Konsumentinnen und Konsumenten können nur dann gute Kaufentscheidungen treffen, wenn die Informationen stimmen – beim Preis wie beim Energieverbrauch. Mit unseren Kontrollen leisten wir einen Beitrag dazu, dass diese Informationen verlässlich sind“, betont Claus Kahn, Präsident des BEV.



Ab 1. Jänner 2027 muss das Energielabel von Wäschetrocknern zudem einen Reparierbarkeitsindex ausweisen. Damit sollen Konsumentinnen und Konsumenten künftig leichter erkennen können, welche Geräte sich besser reparieren lassen.



Bei Verstößen drohen Geldstrafen

Werden Verstöße festgestellt, werden die betroffenen Unternehmen aufgefordert, diese zu beheben. Kommen Unternehmen dieser Aufforderung nicht nach, drohen je nach Schwere des Verstoßes Geldstrafen.

Fünf Tipps für die Schnäppchenjagd im Internet

Dipl.-Ing. Stefan Kuso, Leiter der Gruppe Marktüberwachung im BEV, rät: „Nehmen Sie sich vor dem Klick kurz Zeit. Vergleichen Sie Preise, prüfen Sie die Angabe zum Energieverbrauch und achten Sie darauf, ob Herstellerangaben vorhanden sind. So wird aus einem Schnäppchen keine böse Überraschung.“



Statt-Preise hinterfragen: Nicht jeder hohe Rabatt bedeutet eine tatsächliche Ersparnis.

Stromverbrauch vergleichen: Gerade bei Elektrogeräten entscheiden auch die laufenden Betriebskosten darüber, ob sich ein Angebot lohnt.

Anbieter überprüfen: Auf vollständige Herstellerangaben und Kontaktdaten achten.

Produktinformationen prüfen: Gebrauchsanleitungen und Warnhinweise müssen auf Deutsch vorliegen.

Bei Kinderprodukten besonders aufmerksam sein: Insbesondere bei sicherheitsrelevanten Produkten wie Fahrradhelmen oder Schwimmhilfen.

Im EU-Portal „Safety Gate“ finden sich zudem Warnmeldungen und Rückrufe zu gefährlichen Produkten: ec.europa.eu/safety-gate-alerts.

Über das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen – BEV

Das BEV ist eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET). Es ist in den Bereichen Eichwesen, Grundlagen und Geoinformation, Kataster und Staatsgrenzen sowie Marktüberwachung tätig. Das BEV stellt amtliche Geodaten bereit und sorgt für richtiges Messen in Österreich. Weitere Informationen: bev.gv.at .