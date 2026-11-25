Wien (OTS) -

Der Redaktionsbeirat der Wiener Zeitung ist in höchstem Maße irritiert über die Forderung des Presseclubs Concordia, der die Einstellung der Wiener Zeitung verlangt. Wir sind enttäuscht über die mangelnde Solidarität unserer Berufskolleg:innen.

Die Kritik des Rechnungshofes wird vom Redaktionsbeirat der Wiener Zeitung ernst genommen und bezieht sich in erster Linie auf die Geschäftsgebarung in den Jahren 2020 bis 2024. Nicht kritisiert wird die inhaltliche Arbeit der Redaktion.

Der Redaktionsbeirat betont, dass die Wiener Zeitung über ein starkes Redaktionsstatut verfügt, das die inhaltliche Unabhängigkeit der Berichterstattung garantiert und auch ein Vetorecht der Besetzung der Chefredaktion beinhaltet. Selbstverständlich begrüßen wir die Forderung des Rechnungshofes, die Unabhängigkeit der Wiener Zeitung weiter zu stärken.

Die Wiener Zeitung hat sich in einem Umfeld von Fake-Journalismus und Boulevard verpflichtet, Qualitätsjournalismus zu betreiben und mit ihren Programmen und Kooperationen zu fördern. Die Wiener Zeitung trägt seit vielen Jahren zur Medienvielfalt bei und ist Mitglied des Österreichischen Presserats. Die Kolleg:innen der Concordia sind in diesem Zusammenhang eingeladen, sich von der Unabhängigkeit unserer journalistischen Inhalte zu überzeugen.

Wer die Einstellung der Wiener Zeitung fordert, verkennt nicht nur die herausragenden journalistischen Leistungen ihrer Mitarbeiter:innen, sondern stellt auch deren wertvollen Beitrag zur österreichischen Medienlandschaft infrage. Dazu zählt die Arbeit von Nora Schäffler, die mit dem Robert-Hochner-Nachwuchspreis ausgezeichnet wurde, ebenso wie jene von Eva Sager, die zuletzt die silberne Medien-Löwin erhielt, oder die Wissenschaftsberichterstattung von Eva Stanzl, die für ihre Arbeit bei der Wiener Zeitung mit dem Staatspreis für Wissenschaftspublizistik ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnungen unterstreichen alle exemplarisch die journalistische Qualität und die gesellschaftliche Relevanz der heutigen Wiener Zeitung.

Wir unterstützen die Forderung nach mehr Innovation und Vielfalt in der Branche. Wir begrüßen es, wenn gemeinsam eine Verbesserung der Struktur der Wiener Zeitung erwirkt wird. Was wir uns nicht absprechen lassen, ist unsere journalistische Unabhängigkeit.

Der Redaktionsbeirat

Michael Schmölzer (Vors.)

Mathias Ziegler

Petra Tempfer