Wien (Österreich) / Muddenahalli (Indien) (OTS) -

Musik als universelle Sprache: Auf Einladung der One World One Family Mission reiste die international renommierte österreichische Violinistin Lidia Baich gemeinsam mit Studierenden ihrer Violinklasse an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) als musikalische Botschafterin nach Indien. Intensive Proben und interkultureller Austausch gipfelten am 23. November 2026 in einem Konzert in Muddenahalli mit dem international gefeierten indischen Violinisten L. Subramaniam und dem Sai Symphony Orchestra unter der musikalischen Leitung von Dr. Dimitris Lambrianos.

Nach dem ersten One World One Family Festival Vienna im Juni 2026 schuf die internationale humanitäre Initiative erneut Raum für künstlerische und kulturelle Begegnungen. Bei gemeinsamen Proben vermittelten Lidia Baich und ihre Studierenden Eva-Maria Wagner und Raphael Bleuse den jungen Musikerinnen und Musikern des Sai Symphony Orchestra Einblicke in die europäische Musiktradition und erarbeiteten mit ihnen Werke verschiedener Stilrichtungen.

Den Höhepunkt bildete das Konzert unter dem Motto „Celebrating the Universal Language of Music“ im Sai Krishna Premamrutham Auditorium in Sathya Sai Grama, Muddenahalli. Einen besonderen künstlerischen Akzent setzten Lidia Baich und der renommierte indische Violinist und Komponist L. Subramaniam mit der gemeinsamen Interpretation seines Werks „Conversions“. Mit Eva-Maria Wagner interpretierte Baich zudem das Doppelkonzert von Johann Sebastian Bach. Werke von Dmitri Schostakowitsch und Antonio Vivaldi sowie Rockklassiker wie „The Final Countdown“ rundeten das vielseitige Programm ab, das musikalische Epochen, Stilrichtungen und Kulturen verband.

„Die Begeisterung und Hingabe der jungen Musikerinnen und Musiker waren für mich und meine Studierenden eine große Inspiration. Es war berührend zu erleben, wie unmittelbar Musik Menschen verbindet und wie viel Freude gemeinsames Musizieren schenkt“, so Lidia Baich.

„Musik ist eine universelle Sprache, die keiner Übersetzung bedarf. Wenn junge Menschen gemeinsam musizieren, erfahren sie den Wert des Zuhörens, des gegenseitigen Respekts und der Gemeinschaft. Darin wird unsere Vision lebendig, dass die ganze Welt eine Familie ist“, betont Sri Madhusudan Sai, Gründer der One World One Family Mission.

Die One World One Family Mission folgt einer einfachen Überzeugung: Die Welt ist eine Familie, und keinem Menschen sollte die Erfüllung seiner Grundbedürfnisse verwehrt bleiben. Mit umfassenden Programmen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Bildung und Ernährung unterstützt die Mission Menschen in 100 Ländern – mit Mitgefühl, höchster Qualität und vollkommen kostenfrei.