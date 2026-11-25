Strassburg (OTS) -

Die Reform des EU-Wahlakts ist von Parlament und Rat seit Monaten beschlossen. Dadurch können Abgeordnete ihr demokratisches Mandat auch während der Schwangerschaft und nach der Geburt ausüben können. In Kraft treten kann sie aber erst, wenn alle Mitgliedstaaten ratifiziert haben. Österreich hat das bis heute nicht getan.

„Frau Ministerin Bauer, Sie sind Europaministerin und Familienministerin. Also zuständiger geht's echt nicht mehr. Keine Frau soll sich zwischen ihrem Kind und ihrem Mandat entscheiden müssen. Andere Länder haben längst gehandelt, nur Österreich steht weiter auf der Bremse. Bringen Sie die Ratifikation jetzt durch“, fordert die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling.

„Bei jeder Gelegenheit von Familie und Müttern reden, aber dann die Vereinbarkeit von Schwangerschaft und Mandat liegenzulassen, passt nicht zusammen. Worauf warten Sie noch?“, so Schilling.

Hintergrund:

Die Reform sieht eine vorübergehende Ausnahme von der Pflicht zur persönlichen Stimmabgabe vor. Abgeordnete können ihre Stimme ab drei Monaten vor dem errechneten Geburtstermin bis sechs Monate nach der Geburt an eine Kollegin oder einen Kollegen übertragen. Das Europäische Parlament hat die Änderung des EU-Wahlakts im November 2025 auf den Weg gebracht, der Rat hat im März 2026 zugestimmt. Bei der Mini-Plenartagung Anfang November hat das Parlament dann auch das Abgeordnetenstatut entsprechend angepasst. Heute, 25. November, hat das EU-Parlament in seiner Geschäftsordnung festgelegt, wie die Stimmübertragung in der Praxis funktioniert. Alle diese Änderungen werden aber erst wirksam, wenn sämtliche Mitgliedstaaten die Reform des Wahlakts ratifiziert haben.