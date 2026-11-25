Wien (OTS) -

Nachhaltige Wiener Sportanlage zählt zu den drei Bestplatzierten bei Österreichs Sport-Business-Preis in der Kategorie „Sport & Klimaschutz“ – erstmals Anerkennung durch ein öffentliches Publikumsvoting.

Die Sport Arena Wien der Wien Holding Sport GmbH hat beim VICTOR 2026 eine Top-3-Platzierung in der Kategorie „Sport & Klimaschutz“ erreicht. Damit erhält die moderne und nachhaltig konzipierte Sportanlage am Wiener Handelskai erstmals eine Auszeichnung, deren Ergebnis durch ein öffentliches Publikumsvoting bestimmt wurde. Die Preisverleihung fand am 24. November 2026 in der Wirtschaftskammer Salzburg statt.

Nach mehreren Fach- und Jury-Auszeichnungen bestätigt die Platzierung unter den drei besten Projekten nun auch die breite öffentliche Anerkennung für das nachhaltige Konzept der Sport Arena Wien. Die Arena war eine von fünf Finalist*innen in der Kategorie „Sport & Klimaschutz“ und konnte sich beim österreichweiten Voting unter den Top 3 platzieren.

„Mit der Sport Arena Wien ist ein Projekt entstanden, das Nachhaltigkeit, Innovation und öffentliche Infrastruktur miteinander verbindet. Solche Investitionen machen Wien noch klimafitter und den Wirtschafts- und Sportstandort unserer Stadt noch stärker. Die Auszeichnung beim VICTOR 2026 zeigt, dass dieser Anspruch nicht nur von Fachjurys, sondern auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen und geschätzt wird“, erklärt Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Barbara Novak.

„Die Sport Arena Wien ist vor allem eines: eine Sportanlage für die Menschen, die hier trainieren, Wettkämpfe bestreiten und gemeinsam Sport erleben. Deshalb freut mich diese Auszeichnung ganz besonders, denn hier hat das Publikum entschieden. Die Top-3-Platzierung zeigt, dass die Sport Arena Wien bei ihren Nutzer*innen und weit darüber hinaus angekommen ist. Mein Dank gilt allen, die für sie abgestimmt haben und die diese Arena Tag für Tag mit Leben füllen“, so Sportstadtrat Peter Hacker.

Fachlich ausgezeichnet, vom Publikum bestätigt

Die Sport Arena Wien verbindet moderne Sportinfrastruktur mit einem innovativen Energiekonzept, das auf die Nutzung erneuerbarer Energiequellen ausgerichtet ist. Herzstück des Systems sind 1.125 Photovoltaik-Thermie-Hybridpaneele, die durch Wärmepumpen, Bauteilaktivierung und 73 Tiefensonden ergänzt werden.

Für ihre hohe architektonische und ökologische Qualität wurde die Sport Arena Wien bereits mit dem Österreichischen Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2026 sowie dem Österreichischen Solarpreis 2025 in der Kategorie „Solares Bauen“ ausgezeichnet. Darüber hinaus erfüllt das Gebäude den Standard „klimaaktiv Gold“. Die Top-3-Platzierung beim VICTOR 2026 ergänzt diese fachlichen Anerkennungen nun um eine weitere wichtige Perspektive: die Zustimmung des Publikums.

„Die Qualität einer Sportanlage zeigt sich für uns als Betreiberin vor allem darin, wie gut sie im Alltag funktioniert. In der Sport Arena Wien bringen wir die Anforderungen unterschiedlicher Sportarten, Vereine, Schulen, Trainings und Veranstaltungen unter einem Dach zusammen. Die Top-3-Platzierung beim VICTOR 2026 ist für uns eine wertvolle Bestätigung, diesen Betrieb weiterhin mit hoher Professionalität, sportlicher Vielfalt und einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen zu gestalten“, betonen Sonja Zahradník-Leonhartsberger und Christoph Joklik, Geschäftsführung der Wien Holding Sport GmbH.

Gemeinsames Projekt der Wien Holding GmbH

An der Entwicklung, Errichtung und dem laufenden Betrieb der Sport Arena Wien waren und sind die Wien Holding und mehrere ihrer Unternehmen mit ihren jeweiligen Kompetenzen beteiligt.

„Die Sport Arena Wien zeigt eindrucksvoll, was durch das Zusammenspiel der Wien Holding und ihrer Unternehmen möglich wird. Von der Projektentwicklung und Errichtung über technische und infrastrukturelle Leistungen bis zum laufenden Betrieb haben unterschiedliche Unternehmen des Konzerns ihre Kompetenzen eingebracht. Die Top-3-Platzierung beim VICTOR ist eine schöne Anerkennung für dieses starke gemeinsame Projekt“, so Wien-Holding-Geschäftsführerin Karin Ramser.

Pressefoto:

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