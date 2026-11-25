Wien (OTS) -

Der heute von Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) präsentierte 7. Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor zeigt einmal mehr, wie stark Wien von Menschen mit Migrationsgeschichte geprägt und getragen wird. Gleichzeitig bestehen massive Ungleichheiten bei Einkommen, Wohnen und politischer Teilhabe fort. „Die Probleme sind seit Jahren bekannt. Was fehlt, sind nicht weitere Daten und Ankündigungen, sondern endlich Taten”, kritisiert Berivan Aslan, Integrationssprecherin der Grünen Wien.

Mehr als ein Drittel von Wahlen ausgeschlossen

Besonders alarmierend ist das wachsende Demokratiedefizit: Mittlerweile sind 36 Prozent der Wiener Bevölkerung ab 16 Jahren aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit von Gemeinde-, Landtags- und Nationalratswahlen ausgeschlossen. Die Einbürgerungsrate liegt gleichzeitig bei nur rund 0,7 Prozent. „Rund 611.000 Wiener:innen im Wahlalter dürfen bei der kommenden Gemeinderatswahl nicht mitentscheiden, weil sie keinen österreichischen Pass haben. Das ist ein massives Demokratiedefizit. Wer von Chancengerechtigkeit spricht, darf politische Teilhabe nicht ausklammern”, so Aslan.

Auch am Arbeitsmarkt zeigt der Monitor einen deutlichen Widerspruch: Menschen mit Migrationshintergrund leisten 50,3 Prozent der bezahlten Arbeitsstunden in Wien. Gleichzeitig werden ausländische Qualifikationen häufig nicht entsprechend anerkannt. Knapp ein Fünftel der Menschen mit einem höheren ausländischen Bildungsabschluss arbeitet in Hilfs- und Anlernberufen. Dazu kommen erhebliche Einkommensunterschiede: Selbst bei vergleichbarer Bildung verdienen Menschen mit Migrationshintergrund deutlich weniger. „Wien lebt von der Leistung dieser Menschen. Trotzdem werden ihre Qualifikationen zu oft nicht anerkannt und ihre Chancen verbaut. Menschen unter ihrem Ausbildungsniveau arbeiten zu lassen und schlechter zu bezahlen, ist nicht nur ungerecht, sondern es ist eine Verschwendung wertvoller Potenziale”, kritisiert Aslan.

Besonders deutlich zeigt sich die soziale Schieflage beim Wohnen: 80 Prozent der Haushalte, die noch nicht lange in Wien leben, sind von hohen Wohnkosten betroffen. „Chancengerechtigkeit darf nicht bei Sonntagsreden über Diversität enden. Sie muss sich daran messen lassen, ob Menschen faire Chancen am Arbeitsmarkt haben, von ihrem Einkommen leben und sich eine leistbare Wohnung leisten können.”, so Aslan.

Endlich Handeln statt weiterer Bestandsaufnahmen

Die Wiener Grünen fordern Vizebürgermeisterin Emmerling auf, aus den Ergebnissen des Monitors verbindliche politische Ziele und konkrete Maßnahmen abzuleiten. Dazu gehören bessere Möglichkeiten zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen, wirksame Schritte gegen Einkommens- und Wohnungsungleichheit sowie ein stärkerer Einsatz für politische Teilhabe. „Die Stadtregierung kann nicht alle drei Jahre neue Zahlen präsentieren und das als Fortschritt verkaufen. Die Probleme sind längst bekannt. Was fehlt, ist nicht der nächste Bericht, sondern endlich politisches Handeln. Frau Emmerling muss liefern, statt weiter nur zu dokumentieren”, so Aslan abschließend.