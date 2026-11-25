St. Pölten (OTS) -

Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieger, Triple- sowie Double-Gewinner und vieles mehr - Niederösterreichs Sportler und Vereine haben in den vergangenen Monaten auf nationaler wie internationaler Bühne überzeugt. Als Zeichen besonderer Wertschätzung wurden die erfolgreichen Athleten jetzt für gebührende Gratulationen ins NÖ Landhaus eingeladen.

„Unsere heimischen Sportler haben heuer wieder eindrucksvoll bewiesen, dass bei uns in Niederösterreich sportliche Weltklasse beheimatet ist. Jede Spitzenleistung ist ein Stück niederösterreichischer Erfolgsgeschichte. Darauf sind wir unglaublich stolz – auch deshalb, weil es uns im Sportland Niederösterreich zeigt, dass unser Weg, gezielt zu fördern und bestmögliche Rahmenbedingungen für Höchstleistungen zu schaffen, der Richtige ist“, erklärt Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Landesrat Susanne Rosenkranz gratulierte den Sportlern persönlich und betonte: „Unsere Athleten zeigen eindrucksvoll, was mit Leidenschaft, Ehrgeiz und unerschütterlichem Willen möglich ist. Mit ihren Erfolgen tragen sie Niederösterreich weit über unsere Landesgrenzen hinaus, sind Vorbilder für die nächste Generation und Botschafter unserer schönen Heimat. Dafür gebührt ihnen Anerkennung und unser größter Respekt.“

Die jüngsten Erfolge von Teams und Einzelathleten zeugen von der Stärke und Vielseitigkeit im SPORTLAND Niederösterreich: Die Duchesse Klosterneuburg (Basketball) sicherten sich das nationale Double aus Meisterschaft und Cup. Die HYPO Niederösterreich (Handball) feierten erneut das Triple aus Meisterschaft, Cup und Supercup. Zudem standen drei Stocksportvereine in der Champions League ganz oben auf dem Podium – die Herren des ESV Union Wang, die sich den Titel 2025 zum vierten Mal in Folge holten, sowie die Damen des SG Pottschach und die Damen des ESV Neustift-Innermanzing, die 2025 bzw. 2026 international für Aufsehen sorgten. Ihren größten Medaillenerfolg feierten außerdem auch Gernot Riegl und Johannes Horak, die sich zu Weltmeistern im Jiu-Jitsu krönten.

Ihren Platz an der Weltspitze eindrucksvoll gefestigt haben Michaela Polleres als Judo-Vizeweltmeisterin, Valentin Bontus als Formula Kite-Vizeeuropameister, Andreas Ernhofer als Doppel-Europameister im Para-Schwimmen sowie Alexander Schmirl als Welt- und Europameister im Sportschießen.

Tennisspieler Lucas Miedler konnte zudem auf der ATP-Tour diverse Siege feiern und Ultra-Radprofi Philipp Kaider zeigte mit seinem zweiten Sieg beim legendären Race Across America einmal mehr, dass er aus dem Extremsport nicht mehr wegzudenken ist.

Im SPORTLAND Niederösterreich gehört es seit Jahrzehnten zur guten Tradition, dass verdienstvolle Sportler und auch Funktionäre des heimischen Sports vor den Vorhang geholt werden, um ihnen für ihre großartigen Leistungen zu danken. So werden jährlich die Landesmeister sowie Staatsmeister in einem feierlichen Rahmen ausgezeichnet. Besonders erfolgreiche Nachwuchssportler erhalten als „Young Champions“ Urkunden und Medaillen, während sportlich aktive Schüler das NÖ Jugendsportabzeichen erwerben können. Ehrenamtliches Engagement und außergewöhnliche sportliche Leistungen werden zudem mit dem Niederösterreichischen Sportehrenzeichen gewürdigt. Bei der „Sportlounge Niederösterreich“ werden jährlich Sportler, Teams und auch Ehrenamtliche ausgezeichnet.

Alle Informationen online auf www.sportlandnoe.at/niederoesterreichs-sportasse-fuer-herausragende-erfolge-feierlich-geehrt/

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, Telefon: 0676/81219876, E-Mail: [email protected]