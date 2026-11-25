Wien (OTS) -

„Nur Ja heißt Ja. Was eigentlich selbstverständlich ist, soll künftig auch im Gesetz abgebildet werden. Der heutige Beschluss im Ministerrat gibt dafür den Startschuss – das ist ein guter Tag für die Frauen in Österreich“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zum heute präsentierten Gewaltschutzpaket der Bundesregierung. Im Zentrum steht das Konsensprinzip: „Schweigen ist kein Ja. Vor Angst erstarren ist kein Ja. Nur ein Ja ist ein Ja“, so Seltenheim am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die SPÖ fordert ‚Nur Ja heißt Ja‘ seit Jahren. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Justizministerin Anna Sporrer haben sich in der Bundesregierung konsequent dafür eingesetzt. Jetzt konnte eine Einigung erzielt werden“, so Seltenheim. Ein Gesetzesentwurf wird bis Jahresende erarbeitet.

Neben dem Zustimmungsprinzip sieht das Paket unter anderem höhere Strafen für Sexualdelikte und härtere Regeln bei Gruppenübergriffen vor. Deepfakes und Vergewaltigungsvideos sind ebenfalls umfasst. Wer sie verbreitet, wird künftig konsequent bestraft. „Es wurde heute ein umfassendes Paket auf den Weg gebracht, das zeigt: Gewalt an Frauen darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben“, so Seltenheim. (Schluss) th/bj