Wien (OTS) -

Während die Stadt Wien im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt“ zu mehr Gewaltschutz aufruft, lehnt die MA 28 orange Gewaltschutzbänke mit Notrufnummern in mehreren Bezirken aus gestalterischen Gründen ab. LINKS kritisiert diese Prioritätensetzung scharf.

„Offenbar sind der Stadt Wien ein harmonisches Straßenbild und Designvorlagen wichtiger als ein dauerhaft sichtbares Zeichen gegen Gewalt“, kritisiert Hannah Knust, Bezirksrätin von LINKS.

„Betroffene brauchen das ganze Jahr über sichtbare Hinweise darauf, wo sie Unterstützung bekommen können. Eine Bank mit einer Notrufnummer kann im richtigen Moment einen wichtigen Unterschied machen“, betont Amela Pokorski, Klubvorsitzende im 4. Bezirk und Sprecherin von LINKS.

Mehr als jede dritte Frau in Österreich hat seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. LINKS fordert die Stadt Wien auf, die Blockade der Gewaltschutzbänke sofort zu beenden und Gewaltschutz ganzjährig konsequent auszubauen Zusätzlich fordert LINKS eine Politik, die Gewaltschutz ernst nimmt und konsequent ausbaut. Dazu gehören auch existenzsichernde Einkommen, leistbares Wohnen und eine soziale Absicherung.

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