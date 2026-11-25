Wien (OTS) -

Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen Österreich (NEEÖ), die Interessenvertretung österreichischer Güterbahnen, sieht im vorliegenden Entwurf zur Reform des ÖBB-Gesetzes entscheidende wettbewerbspolitische Fragen weiterhin ungelöst.

„Eine Reform der ÖBB darf nicht nur die Strukturen innerhalb des Konzerns optimieren. Sie muss sicherstellen, dass der österreichische Eisenbahnmarkt insgesamt gestärkt wird und für alle Marktteilnehmer faire Wettbewerbsbedingungen gelten.“

Infrastruktur braucht glaubwürdige Unabhängigkeit

Der wesentlichste Kritikpunkt des NEEÖ betrifft die Stellung der ÖBB-Infrastruktur AG. Die Eisenbahninfrastruktur ist ein natürliches Monopol. Umso wichtiger ist es, dass ihre Betreiberin gegenüber sämtlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen neutral und unabhängig agiert.

Dass die ÖBB-Infrastruktur AG weiterhin Teil desselben Konzerns bleiben soll, in dem mit der Rail Cargo Austria zugleich ein bedeutendes Güterverkehrsunternehmen am Markt tätig ist, bleibt aus Sicht des NEEÖ ein struktureller Interessenkonflikt.

Der Reformentwurf löst dieses Problem nicht. Vielmehr soll die Holding künftig eine stärkere Rolle bei der Festlegung der Konzernstrategie erhalten (§ 4) . Gerade deshalb sind wirksame gesellschaftsrechtliche, organisatorische und personelle Schutzmechanismen notwendig, um die Neutralität der Infrastruktur dauerhaft abzusichern.

Lok-Asset-Gesellschaft: Mehrwert und Wettbewerbsneutralität offen

Fragen wirft auch die geplante Lok-Asset-Gesellschaft (§§ 18 u. 19) auf. Lokomotiven sollen aus der Produktionsgesellschaft herausgelöst, in eine eigene Gesellschaft übertragen und anschließend wiederum der Produktionsgesellschaft zur Verfügung gestellt werden.

Das NEEÖ fordert eine transparente Begründung des wirtschaftlichen und betrieblichen Nutzens dieser Konstruktion. Die in § 50 vorgesehenen steuerlichen Begünstigungen für ÖBB-Unternehmen sind aus Sicht des NEEÖ wettbewerbspolitisch problematisch, da vergleichbare Vorteile anderen im Wettbewerb stehenden Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht offenstehen. Damit besteht das Risiko einer Wettbewerbsverzerrung zulasten jener Marktteilnehmer, die diese Begünstigungen nicht in Anspruch nehmen können.

Krisenmanagement darf kein neuer Finanzierungskanal für einzelne Marktteilnehmer werden

Auch das im Entwurf vorgesehene „staatliche Krisenmanagement“ muss eindeutig definiert und wettbewerbsneutral ausgestaltet werden.

Werden öffentliche Aufgaben an einzelne Eisenbahnunternehmen übertragen, müssen Finanzierung, Leistungsumfang und Voraussetzungen transparent und diskriminierungsfrei geregelt sein. Staatliche Aufgaben dürfen nicht zu einer indirekten Bevorzugung einzelner Marktteilnehmer führen.

Die ÖBB sind nicht der gesamte Eisenbahnmarkt

Der österreichische Schienengüterverkehr ist heute wesentlich durch Wettbewerb geprägt. Private und konzernunabhängige Güterbahnen tragen einen erheblichen Teil der Verkehrsleistung und damit auch einen wesentlichen Teil zur Versorgungssicherheit, zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene und zur Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich bei.

„Die ÖBB sind für Österreich unverzichtbar. Aber die ÖBB sind nicht der gesamte Eisenbahnmarkt. Wer die gesetzlichen Strukturen des Bahnsektors neu ordnet, muss deshalb auch jene Unternehmen berücksichtigen, die täglich im Wettbewerb Verkehrsleistungen auf Österreichs Schienen erbringen.“

Für das NEEÖ sind daher drei Punkte entscheidend:

1. Eine tatsächlich unabhängige und neutrale Infrastruktur.

2. Transparente und wettbewerbsneutrale staatliche Finanzierung.

3. Gleiche Rahmenbedingungen für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen.

Eine Strukturreform sollte daran gemessen werden, ob sie das gesamte österreichische Eisenbahnsystem stärkt und mehr Wettbewerb, mehr Verkehr auf der Schiene und bessere Rahmenbedingungen für alle Marktteilnehmer ermöglicht.