Sankt Pölten (OTS) -

Brisanter Fall in Scharndorf (Bezirk Bruck): Der Tochter von FPÖ-Gemeinderätin Nicoleta Schatzer wurde ein Gemeindebauplatz verweigert, obwohl sie die Vergabekriterien erfüllt. Die NÖ Antidiskriminierungsstelle kommt nun zum Ergebnis, dass die Ablehnung wegen der politischen Weltanschauung ihrer Mutter erfolgte.

GVV-Landesverbandsobmann und FPÖ Niederösterreich Kommunalsprecher LAbg. Dieter Dorner findet deutliche Worte: „Es ist einfach nur unfassbar, auf welches Niveau Gemeindepolitik sinkt, wenn Kinder für das politische Engagement ihrer Eltern benachteiligt werden.“

Was war passiert? Patricia Schatzer hatte im August um einen Bauplatz angesucht. Im September lehnte der Gemeinderat mehrheitlich ihr Ansuchen ab. Eine sachliche Begründung erhielt sie trotz Nachfrage nicht. Auch gegenüber der Antidiskriminierungsstelle legte ÖVP-Bürgermeister Thomas Schäfer keine nachvollziehbaren und objektiven Gründe für die Ablehnung dar. Die Schlussfolgerung der Stelle ist deutlich: Die Versagung des Bauplatzes erfolgte aufgrund einer Diskriminierung wegen der Weltanschauung durch das Naheverhältnis zur Mutter. Übrigens: Auch ein früheres Bauplatzansuchen ihres Bruders Josef war abgelehnt worden. Die Antidiskriminierungsstelle gewann auch in seinem Fall den Eindruck einer Benachteiligung wegen der politischen Weltanschauung der Mutter.

Das Schlichtungsverfahren im Fall Patricia Schatzer blieb erfolglos. Mit der vorliegenden Bestätigung der Antidiskriminierungsstelle steht ihr nun aber der Weg offen, Schadenersatzansprüche zivilgerichtlich geltend zu machen.

LAbg. Dieter Dorner weiter: „Wer sich politisch mit der FPÖ auseinandersetzen will, soll das mit Argumenten tun. Sich an der Tochter einer FPÖ-Gemeinderätin abzuarbeiten, ist eines Bürgermeisters und der Gemeinderatsmitglieder der anderen Parteien absolut unwürdig. Hier geht es um Gemeindevermögen und faire Regeln, die selbstverständlich für alle gelten müssen.“

Dieter Dorner erwartet vom ÖVP-Bürgermeister Schäfer, dass nach diesen deutlichen Stellungnahmen das Ansuchen von Patricia Schatzer erneut dem Gemeinderat vorgelegt und eine sachliche, faire und diskriminierungsfreie Behandlung sichergestellt wird.