Wien (OTS) -

Zum Start der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ zeichnen die aktuellen Zahlen ein erschütterndes Bild für Österreich und die Bundeshauptstadt: Stand 25. November 2026 wurden österreichweit bereits 20 Femizide sowie 91 Fälle schwerer Gewalt verzeichnet, und jede dritte Frau zwischen 18 und 74 Jahren hat ab dem Alter von 15 Jahren körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. In Wien ist alle zwei Minuten ein Mädchen oder eine Frau von Gewalt betroffen. Wie aus den Zahlen des Gewaltschutzzentrum Wiens hervorgeht, kam es allein im Jahr 2025 zu 5.864 Anzeigen wegen Gewalt in der Privatsphäre sowie 3.983 Betretungs- und Annäherungsverboten. „Wenn 90 Prozent aller Gewalttaten im sozialen Nahraum ausgeübt werden, kennt jede Frau und jedes Mädchen ihren Täter. Häusliche Gewalt ist ein massives gesellschaftliches Problem, das uns alle betrifft. Jede Frau hat das Recht auf ein sicheres, gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben“, betont die Frauensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri.

Dass beim 24-Stunden Frauennotruf in Wien 95,1 Prozent der Erstkontakte aus dem sozialen Nahbereich stammen und 94 Prozent der Täter männlich sind, unterstreicht den dringenden Handlungsbedarf. Nachhaltiger Gewaltschutz darf sich nicht auf nachträgliche Hilfe und bestehende Notrufnummern beschränken, sondern erfordert neben dem Opferschutz auch eine konsequente Täterarbeit sowie eine offene Analyse der Hintergründe. „Gewaltschutz braucht Fakten statt Tabus. Wir müssen uns umfassend mit Täterprofilen, Ursachen und Risikofaktoren auseinandersetzen, damit die richtigen Präventionsmaßnahmen treffsicher wirken“, erklärt Keri.

Aus Sicht der Wiener Volkspartei muss es eine flächendeckende Prävention geben, die in den Schulen Respekt, Gleichberechtigung und ein gewaltfreies Miteinander konsequent vermittelt. Zudem braucht es eine regelmäßige Evaluierung der bestehenden Maßnahmen sowie langfristig abgesicherte Hilfsangebote für betroffene Mädchen und Frauen, etwa durch ausreichende Kapazitäten in den Wiener Frauenhäusern und niederschwellige Unterstützungsangebote. „Wir müssen uns 365 Tage gegen Gewalt einsetzen. Gewaltschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und verlangt nach einem echten parteiübergreifenden Schulterschluss sowie konsequentem Handeln an jedem einzelnen Tag des Jahres. Und wie wir es schon seit Jahren betonen: Wir brauchen im Kampf gegen Gewalt die Männer im Boot“, so Keri abschließend.