Wien (OTS) -

Noch bevor sie am 27. Dezember im finalen gemeinsamen Fall „Dann sind wir Helden“ ein letztes Mal mit Harald Krassnitzer am Austro-„Tatort“ im Einsatz ist, wird Adele Neuhauser am Sonntag, dem 29. November 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON im neuen ORF/SWR-Thriller „Wenn das Licht gefriert“ mit einem schrecklichen Verdacht konfrontiert, der ihr Leben völlig aus der Bahn wirft. Die Alzheimer-Erkrankung ihres von Erwin Steinhauer dargestellten Ehemannes zehrt an ihren Kräften – doch damit nicht genug. Als der 26 Jahre zurückliegende Mord an der besten Freundin der gemeinsamen Tochter im Fernsehen noch einmal aufgerollt wird, offenbart ihr Mann Wissen, das eigentlich nur der Täter haben kann. Der Drang, die Wahrheit herauszufinden, ist stärker als der Wunsch, zu ihrem alten Leben zurückzukehren, daher beschließt Elisabeth, die Geschehnisse selbst aufzuarbeiten – und begibt sich dabei in höchste Gefahr. In Andreas Prochaskas Fernsehfilm standen neben Adele Neuhauser und Erwin Steinhauer im November und Dezember 2025 in Niederösterreich (u. a. Tulln und Klosterneuburg) und Wien in weiteren Rollen u. a. auch Anna Unterberger, Christoph Luser, Fritz Karl, Gerhard Liebmann, Johanna Gastdorf, Agnes Hausmann und Paula Hainberger vor der Kamera. Das Drehbuch nach einem Roman von Roman Klementovic stammt aus der Feder von Karin Lomot.

Adele Neuhauser: „Packender Thriller“

„‚Wenn das Licht gefriert‘ ist ein packender Thriller, der in einem Zeitraum von zwei Tagen eine unglaublich spannende Geschichte erzählt. Elisabeth, eine einfache Hausfrau, lebt mit ihrem an Alzheimer erkrankten Ehemann Friedrich in stiller Zufriedenheit. Allerdings wurde die beste Freundin ihrer Tochter vor Jahren tot in einem Moor aufgefunden. In einer Fernsehsendung berichtet der pensionierte Kriminalbeamte, der den ungelösten Mordfall bearbeitet hat, von neuen Erkenntnissen und hofft ihn so neu aufzurollen. Das ganze Dorf und auch Elisabeth und Friedrich sitzen vor den Bildschirmen und verfolgen mit Spannung die Sendung. Plötzlich erwähnt Friedrich Details, die eigentlich nur der Täter wissen kann. Elisabeth durchlebt daraufhin die Hölle. Sie will nicht glauben, dass ihr Mann etwas mit dem Mord zu tun hat und begibt sich auf eine düstere Suche.“

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Elisabeth (Adele Neuhauser) lebt eigentlich ein beschauliches Leben. Sie liebt ihren Mann Friedrich (Erwin Steinhauer) und ihre beiden Kinder, die mittlerweile längst erwachsen und ausgezogen sind. Friedrichs Alzheimer-Erkrankung belastet das Eheleben freilich, doch Elisabeth müht sich nach Kräften, ihrem Mann zur Seite zu stehen. Als er eines Tages mit ihr gemeinsam einen TV-Beitrag über den 26 Jahre zurückliegenden Mord an der jungen Anna (Paula Hainberger) sieht, fängt er plötzlich an, Details preiszugeben, die niemals an die Öffentlichkeit gelangt sind. Elisabeth versucht zu verdrängen, was sie gehört hat, denn der Mann, mit dem sie fast ihr ganzes Leben verbracht hat, kann doch nicht der Mörder von Anna, der besten Freundin ihrer Tochter, sein? Ist Friedrich etwa nicht der Mensch, für den sie ihn all die Jahre gehalten hat?

Mit niemandem kann sie über ihren schrecklichen Verdacht sprechen, nicht einmal mit ihrem Sohn (Christoph Luser) oder dessen Frau (Anna Unterberger), die eine echte Stütze in ihrem Leben ist. Auch der pensionierte Ermittler Harald Lorenz (Gerhard Liebmann) scheint mehr zu wissen, als er vorgibt. Hin- und hergerissen zwischen Verdrängung und dem Wunsch nach Aufklärung beginnt Elisabeth zu recherchieren – was nicht überall auf Begeisterung stößt, nicht einmal bei Annas Mutter, die vor dem Mord eine gute Freundin der Familie war, und auch nicht bei Friedrichs Bruder (Fritz Karl), dem ehemaligen Diskotheken-Besitzer, von dessen Lokal Anna damals nicht nach Hause gekommen war. Immer mehr gerät Elisabeth in einen Strudel von Verdächtigungen und Zweifel, und je näher sie der Wahrheit kommt, desto mehr gerät auch sie in Lebensgefahr ...

„Wenn das Licht gefriert“ ist eine Produktion von Gebhardt Productions in Koproduktion mit ORF und SWR, gefördert von FISAplus und dem Land Niederösterreich.

Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer am 27. Dezember in ORF 2 und auf ORF ON zum letzten Mal im Austro-„Tatort“-Einsatz

Adele Neuhauser ist am Sonntag, dem 27. Dezember, in einer weiteren ORF-Premiere zu sehen: In „Dann sind wir Helden“ wird sie um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON gemeinsam mit Harald Krassnitzer ein letztes Mal an den Austro-„Tatort“ gerufen. Ein überraschender Hilferuf, gefährliche Fracht und ein alter Bekannter beschäftigen die beiden, wenn ein junger Mann auf Arbeitssuche zwar keinen neuen Job findet, stattdessen aber seinem Schicksal in Gestalt einer jungen Frau begegnet. Dabei wird eine unabsehbare Kette an Ereignissen ausgelöst, die auch das Top-Ermittlerduo erfasst. In weiteren Rollen sind u. a. auch Nikolai Baar-Baarenfels, Lili Epply, Stefan Gorski, Robert Palfrader, Margarethe Tiesel, August Zirner, Simon Schwarz und Hubert Kramar zu sehen. Für die Regie zeichnet Christopher Schier verantwortlich.