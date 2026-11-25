Berlin (OTS) -

Temu und der deutsche Hersteller von Vliesstoffen AMF Creation haben bei den Best Retail Cases Awards Spitzenplätze belegt. Die Auszeichnung würdigt herausragende Innovationen im Einzelhandel und E-Commerce im DACH-Raum und zeichnet die Partnerschaft der beiden Unternehmen aus, durch die der Online-Umsatz von AMF Creation gesteigert, das Katalogmanagement vereinfacht und die Consumer-Marken des Herstellers in ganz Europa ausgebaut wurde.

Die gemeinsame Fallstudie gewann die öffentliche Abstimmung über alle Kategorien hinweg und erreichte in der Kategorie Retail E-Commerce den zweiten Platz bei einer unabhängigen Expertenjury aus 20 Mitgliedern. Die Jury bewertet Handelslösungen nach Funktionalität, Innovation und messbarem Nutzen für Verbraucher und Unternehmen.

Der Erfolg spiegelt einen breiteren Trend wider: Immer mehr europäische Hersteller nutzen das Local Seller Program von Temu, das 2024 gestartet wurde, um direkt an Endkunden zu verkaufen und ihre Umsatzquellen zu diversifizieren. AMF Creation trat im September 2024 als einer der ersten Verkäufer bei. Innerhalb von 90 Tagen erhielt das Unternehmen auf Temu mehr Bestellungen als auf den meisten anderen Marktplätzen, auf denen es aktiv war. Die Plattform hat sich inzwischen zu einem der wichtigsten Umsatzkanäle von AMF Creation entwickelt und sorgt für ein kontinuierliches Bestellvolumen für die Produktion in Deutschland.

"Durch unseren Start im Local Seller Program von Temu konnten wir schnell neue Kunden erreichen und die Plattform zu einer wichtigen Umsatzquelle ausbauen", sagt Marcus Fochler, Gründer von AMF Creation. "Wir sehen großes Potenzial für weiteres Wachstum und freuen uns darauf, über die Plattform unsere Präsenz in weiteren Märkten auszubauen."

Die Erfahrung von AMF Creation deckt sich mit weiteren Ergebnissen aus dem Small Business Insights Report 2026 von Temu. Für den Bericht wurden lokale Verkäufer auf dem Marktplatz in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und Großbritannien befragt. Demnach beschreiben 75 Prozent der befragten Verkäufer Temu als wichtigen zusätzlichen Vertriebskanal oder als ihren Haupt-Vertriebskanal. Die Hälfte (50 Prozent) hat seit dem Beitritt die Produktions- oder Betriebskapazität erhöht, zusätzliches Personal eingestellt oder sogar beides. 34 Prozent sind in neue internationale Märkte expandiert.

Indem Temu die Komplexität senkt, die Kosten für die Kundengewinnung reduziert und die internationale Fulfillment-Abwicklung vereinfacht, hilft die Plattform lokalen Herstellern wie AMF, neue Kundengruppen zu erreichen und ihre Online-Präsenz in ganz Europa auszubauen.

"Diese Auszeichnung zeigt, was lokale Hersteller erreichen können, wenn sie ohne große Hürden direkten Zugang zu Käufergruppen haben", sagt ein Sprecher von Temu. "In Deutschland und in ganz Europa unterstützen wir Verkäufer dabei, ihre Kapazitäten auszubauen, lokale Arbeitsplätze zu sichern und Käufer über ihre Heimatmärkte hinaus zu erreichen."

Das Local Seller Program von Temu bietet Verkäufern einen einfachen Weg, Direct-to-Consumer-E-Commerce im großen Stil zu betreiben. Das Programm ist in über 35 Märkten verfügbar und umfasst eine persönliche Onboarding-Betreuung. Unternehmen können ihre Abläufe unkompliziert mit mehr als 200 ERP-Softwarelösungen verbinden und greifen auf ein Netzwerk von über 150 Fulfillment-Partnern in Europa zu.

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Über Temu

Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Temu ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig und hat es sich zum Ziel gesetzt, erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten, die den Kunden ein besseres Leben ermöglichen.