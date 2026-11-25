- 25.11.2026, 12:00:33
- /
- OTS0122
AVISO – Freitag, 27.11., 10:15: Pressekonferenz mit anschließender Foto-Aktion anlässlich des EBV mit Gewessler & Zadić
Die Grünen laden anlässlich des erweiterten Bundesvorstands in Salzburg zu einer Pressekonferenz mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und ihrer Stellvertreterin Alma Zadić ein. Thema ist die Forderung nach einer Änderung des Sexualstrafrechts, hin zum Prinzip „Nur Ja heißt Ja“, wie es bereits in vielen Europäischen Ländern gelebte Praxis ist.
Im Anschluss an die Pressekonferenz findet eine Fotoaktion statt.
Zeit:
Freitag, 27.11., 10:15 Uhr
Ort:
Radisson Blu Hotel
Fanny-von-Lehnert-Straße 7, 5020 Salzburg
Raum: Pinzgau
Teilnehmer:innen:
Bundessprecherin Leonore Gewessler
stellvertretende Bundessprecherin Alma Zadić
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen! Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
[email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GBU