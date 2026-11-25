Salzburg (OTS) -

Die Grünen laden anlässlich des erweiterten Bundesvorstands in Salzburg zu einer Pressekonferenz mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und ihrer Stellvertreterin Alma Zadić ein. Thema ist die Forderung nach einer Änderung des Sexualstrafrechts, hin zum Prinzip „Nur Ja heißt Ja“, wie es bereits in vielen Europäischen Ländern gelebte Praxis ist.

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet eine Fotoaktion statt.

Zeit:

Freitag, 27.11., 10:15 Uhr

Ort:

Radisson Blu Hotel

Fanny-von-Lehnert-Straße 7, 5020 Salzburg

Raum: Pinzgau

Teilnehmer:innen:

Bundessprecherin Leonore Gewessler

stellvertretende Bundessprecherin Alma Zadić

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen! Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]