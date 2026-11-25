Wien (OTS) -

Am morgigen Donnerstag, dem 26. November 2026, schlägt für den ÖVP-Wirtschaftsbund die Stunde der Wahrheit. Wie angekündigt, werden im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Österreich insgesamt 19 gemeinsame Reformanträge der Freiheitlichen Wirtschaft (FW), UNOS und Grünen Wirtschaft behandelt. Damit stehen konkrete Forderungen auf der Tagesordnung, an denen sich der tatsächliche Reformwille der Mehrheitsfraktion messen lassen muss.

17 Anträge greifen unmittelbar Beanstandungen und Empfehlungen des Rechnungshofes auf. Gefordert werden unter anderem mehr Transparenz bei Rücklagen und Beteiligungen, eine Reduktion der aufgeblähten Parallelstrukturen, strengere Regeln für Funktionärsentschädigungen und Personalaufwand sowie eine wirksamere Kontrolle der Kammerfinanzen.

Zwei weitere Anträge betreffen die seit Jahrzehnten überfällige Reform des Wirtschaftskammerwahlrechts und die Stärkung des Kontrollausschusses. Demokratischere Wahlen, das Ende undurchsichtiger Mandatszurechnungen und echte Minderheitenrechte bei Sonderprüfungen dürfen nicht länger am Widerstand der Mehrheitsfraktion scheitern.

Für die FW ist klar: Wer eine echte Reform der Wirtschaftskammer will, muss diesen 19 Anträgen uneingeschränkt zustimmen. Es geht nicht um parteipolitische Befindlichkeiten, sondern um Transparenz, Sparsamkeit, demokratische Mitbestimmung und den verantwortungsvollen Umgang mit den Pflichtbeiträgen der Unternehmer.

FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler dazu: „Morgen ist der Tag der Wahrheit! Der Rechnungshof hat die Missstände aufgezeigt, wir haben gemeinsam mit UNOS und Grüner Wirtschaft die konkreten Reformanträge auf den Tisch gelegt. Jetzt gibt es für den Wirtschaftsbund keine Ausreden mehr! Wer seit Monaten von Reformen spricht, muss morgen auch bereit sein, diesen Reformen zuzustimmen. Alles andere wäre eine Bankrotterklärung des angekündigten Erneuerungskurses. Wir werden sehr genau hinschauen, wer tatsächlich Veränderungen will und wer nur bestehende Machtstrukturen absichert. Für uns gilt: Leistung statt Zwang! Die Unternehmer haben genug von schönen Worten. Morgen wollen wir sehen, ob der Wirtschaftsbund seinen Reformankündigungen endlich Taten folgen lässt!“