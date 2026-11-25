Wien (OTS) -

Die Dekarbonisierung des Gebäudebestands ist eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass notwendige Maßnahmen zum Klimaschutz mit leistbarem Wohnen und den Interessen der Mieter:innen in Einklang gebracht werden. Das Symposium – organisiert vom BMWKMS – bringt Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft, Interessenvertretungen und Praxis zusammen, um aktuelle Herausforderungen, unterschiedliche Perspektiven und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.

Ablauf der Veranstaltung:

Eröffnung: Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler

Fachvorträge von Melanie Weber-Moritz (Präsidentin des Deutschen Mieterbundes), Gabu Heindl (Architektin, Stadtplanerin und Professorin an der Universität Kassel) und Barbara Blaha (Leiterin des Momentum Instituts und Herausgeberin von moment.at)

Den Abschluss bildet eine Paneldiskussion mit Melanie Weber-Moritz, Gabu Heindl, Barbara Blaha, Thomas Ritt (Arbeiterkammer Wien), Georg Niedermühlbichler (Mietervereinigung Österreich) und Jasmin Duregger (Greenpeace). Im Mittelpunkt stehen die Fragen, wie Klimaschutz, Leistbarkeit und Mieter gemeinsam gedacht werden können, sowie die politischen und praktischen Voraussetzungen für eine sozial gerechte Dekarbonisierung des Wohnbaus.

TERMIN & ORT

Wann: Montag, 30. November 2026, 10:00–13:30 Uhr

Wo: Urania Wien, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Das Symposium wird via Livestream unter www.bmwkms.gv.at übertragen.

Für die Teilnahme vor Ort oder im Livestream melden Sie sich bitte an unter: [email protected]

Danke für Ihr Interesse.