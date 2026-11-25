Wien (OTS) -

Am 1. Dezember 2026 feiert Starpianist Rudolf Buchbinder seinen 80. Geburtstag. Der österreichische Weltstar zählt zu den legendären Klaviervirtuosen der Gegenwart, die Autorität einer mehr als 60 Jahre währenden Karriere verbindet sich in seiner Kunst auf einzigartige Weise mit Esprit und Spontaneität. Und obwohl er nach 20 Jahren heuer die Intendanz des von ihm gegründeten und geprägten Grafenegg Festivals abgegeben hat, denkt er noch lange nicht an den Ruhestand. Der ORF würdigt den Ausnahmekünstler und sein reiches Schaffen mit einem Programmschwerpunkt aus mehreren Sendungen in ORF 2, ORF III und Ö1. Den Auftakt macht Ö1 am 29. November mit der Live-Übertragung eines Konzerts der Wiener Philharmoniker und Rudolf Buchbinder am Klavier, das am 6. Dezember auch im Fernsehen zu erleben sein wird. Dazu gibt es eine „Intermezzo“-Ausgabe, zwei neue Künstlerporträts, eine neue Musikdokumentation mit Buchbinder als Protagonist sowie eine Sendung des Homestory-Formats „Hereinspaziert!“. ORF ON stellt die TV-Sendungen live und on Demand bereit.

Konzert der Wiener Philharmoniker mit Rudolf Buchbinder in Ö1 und ORF III, dazu: Ö1-„Intermezzo“

Österreichs Starpianisten und die Wiener Philharmoniker verbindet eine enge und langjährige Partnerschaft. Diese stellen sie einmal mehr bei einem Abonnementkonzert im Wiener Musikverein unter Beweis und interpretieren am Sonntag, dem 29. November, unter der Leitung des französischen Dirigenten Alain Altinoglu George Gershwins Klavierkonzert in F-Dur, das live aus dem Goldenen Saal in der Ö1-„Matinee“ um 11.03 Uhr zu erleben sein wird. Ein musikalisches Feuerwerk voller Virtuosität und mitreißender Rhythmen, bei dem das Orchester außerdem Maurice Ravels „Boléro“ sowie Henri Dutilleux‘ „Métaboles“ erklingen lässt. In der Pause (ca. 11.50 Uhr) begrüßt Ö1-Redakteur Sebastian Fleischer Rudolf Buchbinder zudem in der Sendung „Intermezzo“ zum Gespräch. Eine TV-Aufzeichnung des Konzerts ist am Sonntag, dem 6. Dezember, um 21.40 Uhr in ORF III und auf ORF ON zu sehen.

„Hereinspaziert! Zu Besuch bei ...“ Rudolf Buchbinder privat – am 29. November in ORF 2

Am 29. November ist der Jubilar auch in einer neuen Ausgabe des TV-Formats „Hereinspaziert! Zu Besuch bei ...“ – um 16.00 Uhr in ORF 2 – zu sehen. Präsentatorin Sasa Schwarzjirg trifft für die Sendung Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und spricht mit ihnen über Karriere, Privatleben und kommende Projekte. Rudolf Buchbinder besucht sie in seinem Haus in Wien. Dort erzählt der Vollblutmusiker u. a., warum es für ihn wichtig war, schon sehr früh zu heiraten, und welche Rolle die Unterstützung seiner Frau Agnes für seine Karriere spielte. Die zweite Homestory dieser Ausgabe ist Musicalstar Maya Hakvoort gewidmet.

Neues Filmporträt „Rudolf Buchbinder – Seine Sprache ist Musik“ – am 6. Dezember in ORF 2

„Rudolf Buchbinder – Seine Sprache ist Musik“ heißt ein neues Filmporträt von Stephanie Holzschuster, das in der „kultuMATINEE“ am Sonntag, dem 6. Dezember, um 9.15 Uhr TV-Premiere feiert. Denn für Rudolf Buchbinder ist Musik eine Sprache, die Menschen über Grenzen und Generationen hinweg verbindet. Seit mehr als sechs Jahrzehnten trägt der österreichische Pianist diese Überzeugung auf die großen Konzertpodien der Welt. Als einer der bedeutendsten Beethoven-Interpreten der Gegenwart ist er ein Suchender geblieben, der auch in vertrauten Meisterwerken immer wieder Neues entdeckt. Die Dokumentation begleitet den Weltstar von New York bis nach Tokio: zu den New Yorker Philharmonikern unter Jaap van Zweden, nach Berlin zu den Berliner Philharmonikern und Christian Thielemann, zu einem Solorezital beim Spring Festival in Tokyo, zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Zubin Mehta in München und zu den Wiener Philharmonikern in den Musikverein – seinem zweiten Zuhause. Überall sucht Buchbinder die unmittelbare Verständigung, mit seinen musikalischen Partnern ebenso wie mit dem Publikum. Solche Begegnungen zu ermöglichen, ist ihm auch abseits der Bühne ein Anliegen. Als künstlerischer Leiter prägte er Grafenegg fast zwei Jahrzehnte lang und holte die bedeutendsten Orchester und Künstler:innen nach Niederösterreich. Mit dem Ende Mai eröffneten Rudolf-Buchbinder-Saal wurde dieses Lebenswerk in Grafenegg gewürdigt. Als Kurator des Schweizer Prix Serdang begleitet der Ausnahmemusiker junge Pianistinnen und Pianisten auf ihrem Weg ins internationale Konzertleben. Persönliche Einblicke geben im Film Weggefährtinnen und Weggefährten wie Martha Argerich, Riccardo Muti, Christian Thielemann, Zubin Mehta, Jaap van Zweden, Tugan Sokhiev, Camilla Nylund, Gautier Capuçon und Lang Lang sowie seine Frau Agnes, die immer an seiner Seite ist. Sie zeichnen das Porträt eines Künstlers, der höchste Ansprüche an sich selbst mit Spontaneität, Neugier und Humor verbindet. Gemeinsames Musizieren heißt für Rudolf Buchbinder einander zuzuhören und miteinander zu atmen. Aus der genauen Arbeit am Werk erwachsen auf der Bühne Hingabe und Freiheit, und mit ihnen jene Begeisterung, die den Jubilar bis heute antreibt.

„Erlebnis Bühne“ mit Doku-Premiere „Buchbinder – von A bis Z – Ein Geburtstagsgruß in 26 Buchstaben“ und Philharmoniker-Konzert – am 6. Dezember in ORF III

ORF III gratuliert dem Jubilar am Sonntag, dem 6. Dezember, ab 20.15 Uhr mit einem zweiteiligen „Erlebnis Bühne“-Abend: Im neuen Porträt „Buchbinder – von A bis Z – Ein Geburtstagsgruß in 26 Buchstaben“ trifft Barbara Rett das ehemalige musikalische Wunderkind zu einer unterhaltsamen Reise durch sein Leben und die Musik. Als Fünfjähriger wurde Rudolf Buchbinder der jüngste Student an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, sein erstes öffentliches Konzert gab er bereits im Alter von neun Jahren. Der Künstler war jahrzehntelang international hocherfolgreich unterwegs, bis heute steht er regelmäßig auf der Bühne. Im Laufe seines Lebens wurden ihm viele Auszeichnungen verliehen, darunter u. a. das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, der Echo Klassik und Opus Klassik für sein Lebenswerk. Rudolf Buchbinder ist u. a. Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker und der Wiener Symphoniker. Von 2007 bis 2026 war er Künstlerischer Leiter des Grafenegg Festivals, seit heuer ist er dessen Präsident. Ihm zu Ehren wurde dort im Mai 2026 die renovierte Reitschule als „Rudolf Buchbinder Saal“ eröffnet.

Reihenstart: „Die großen Musikmetropolen – Wien“ mit u. a Rudolf Buchbinder am 7. Dezember in ORF 2

Zum Auftakt der neuen, vierteiligen Reihe „Die großen Musikmetropolen der Welt“ am Montag, dem 7. Dezember, und 23.15 Uhr in ORF 2, die Wien, München, Paris und London als Städte porträtiert, die Musikgeschichte geschrieben und einander inspiriert haben, führt die Reise in Österreichs Bundeshauptstadt. Wien ist wie keine andere Metropole mit klassischer Musik verbunden. Die von Barbara Weissenbeck gestaltete Folge zeigt, wie Wiens musikalischer Erfindergeist die Welt – bis nach Hollywood – prägte. Die Doku tritt ein in die Welt der Wiener Philharmoniker, begleitet Yannick Nézet-Séguin auf dem Weg zum Neujahrskonzert und folgt Rudolf Buchbinder auf Beethovens Spuren. Sopranistin Pretty Yende trifft im Augarten auf die Wiener Chormädchen – und auf Erinnerungen an ihre eigenen Anfänge. Hinter den Türen von Staatsoper und Hofburgkapelle zeigt sich: Diese Tradition ist kein Denkmal. Sie lebt, fordert heraus und klingt weiter – von Gulda und Zawinul über Falco bis zu den Filmklängen, die in der Synchron Stage Vienna entstehen. Ist Wien die Stadt der Musik – oder ist Musik längst die Sprache, in der Wien sich selbst erzählt?