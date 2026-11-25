Wien (OTS) -

Die ÄKNÖ hat in ihrer heutigen Vollversammlung eine Resolution zur geplanten Gesundheitsreform beschlossen.



Die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich bekennt sich ausdrücklich zur Weiterentwicklung, Stärkung und nachhaltigen Sicherstellung des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie setzt sich mit aller Entschlossenheit im Interesse der Patientinnen und Patienten für eine wohnortnahe, flächendeckende und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung ein.



Ärztliche Kernkompetenz ist nicht übertragbar. Die Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Qualität und Sicherheit der medizinischen Versorgung.



Anstatt zeitgemäße Rahmenbedingungen für die ärztliche Berufsausübung zu schaffen, drohen die vorliegenden Gesetzesentwürfe bewährte Versorgungsstrukturen zu schwächen und ärztliche Handlungsmöglichkeiten einzuschränken.



Eine Gesundheitsreform muss den Patientinnen und Patienten dienen – nicht dem Machterhalt einzelner Institutionen, der Ausweitung bestehender Machtbefugnisse oder der Schaffung neuer Machtstrukturen.



Die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich fordert daher die politischen Entscheidungsträger auf,

die vorliegenden Gesetzesentwürfe grundlegend zu überarbeiten,

sich mit jenen an einen Tisch zu setzen, die seit jeher die medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherstellen,

einen ernsthaften und ergebnisoffenen Dialog auf Augenhöhe mit der ärztlichen Standesvertretung zu führen,

gemeinsam tragfähige Lösungen zur nachhaltigen Sicherstellung der öffentlichen Gesundheitsversorgung zu erarbeiten.

Gerade in einem Bundesland wie Niederösterreich, in dem von der Ärzteschaft eine hohe Innovations- und Gestaltungskraft ausgeht, fordern wir die regionalen Gesundheitssystempartner nachdrücklich auf, sich dafür einzusetzen, dass diese Gestaltungskraft im Sinne einer qualitativ hochwertigen, wohnortnahen und zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung nicht durch strukturelle oder politische Rahmenbedingungen untergraben, sondern nachhaltig erhalten und gezielt gefördert wird.



Die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich versteht ihren Einsatz für die Wahrung ärztlicher Kompetenz und Unabhängigkeit zugleich als Einsatz für die Interessen, die Gesundheit und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten.



Es geht nicht um die Interessen einzelner Ärztegruppen oder Institutionen, sondern um die Zukunft unseres öffentlichen Gesundheitswesens und damit um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung.