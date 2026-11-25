Wien (OTS) -

Die Steirer packen ihre kulinarischen und kulturellen Schätze für den Steirerball ein und kommen nach Wien: Am 8. Jänner 2027 bringen sie ihre Köstlichkeiten, musikalische Vielfalt und steirische Gastlichkeit in die Wiener Hofburg. Tickets für den fröhliganten Ball sind ab sofort erhältlich unter www.steirerball.com.



Wenn Hornklänge durch die Hofburg schallen, steirische Schmankerl aufgetischt werden und die Tanzflächen bis spät in die Nacht gefüllt sind, ist wieder Steirerball in der Wiener Hofburg. Am 8. Jänner 2027 ist es wieder soweit. Da lädt der Verein der Steirer in Wien zur traditionellen Ballnacht. Diesmal steht die Oststeiermark als Gastregion im Mittelpunkt und zeigt, was die Region kulinarisch, kulturell und musikalisch zu bieten hat.

Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien: „Der Steirerball bringt jedes Jahr ein Stück Steiermark nach Wien. Wir verbinden unsere Traditionen mit der besonderen Atmosphäre der Hofburg und schaffen einen Abend, an dem sich Steirerinnen und Steirer ebenso wohlfühlen wie alle, die unsere Heimat kennenlernen möchten.“

Bieranstich, Schmankerl und Weinstraße

Kaum ein Moment am Steirerball wird so sehnsüchtig erwartet wie der feierliche Bieranstich. Wenn das Fass im Wintergarten der Wiener Hofburg steht und von Ballgäste in Tracht und Dirndl bestaunt wird, liegt jedes Mal Spannung in der Luft. Ein paar kräftige Schläge mit dem Holzhammer später sitzt der Zapfhahn. Unter Applaus und den Klängen von Blasmusik fließt Bier in die Gläser. Heuer ist es zum zweiten Mal Murauer Bier. Bierige Gemütlichkeit beginnt. Der Bieranstich ist der Inbegriff für steirische Geselligkeit und für die Freude daran, gemeinsam zu feiern.

Wer die Steiermark auf dem Teller erleben will, kommt an der Kernöleierspeis nicht vorbei. Das Rezept ist denkbar einfach und gerade deshalb so gut: Frische steirische Eier werden gesalzen und dann in der Pfanne zunächst zu einer flaumigen Eierspeis gerührt. Erst ganz zum Schluss kommt ein Schuss steirischen Kürbiskernöls dazu. Das Öl wird nicht mitgebraten, damit sein nussiger Geschmack und seine tiefgrüne Farbe erhalten bleiben. Dazu kommt eine Scheibe kräftiges Bauernbrot. Aufgetischt wird mitten in der Nacht, damit sie Steirerball-Gäste nach dem Tanzen etwas laben können: Die Kernöleierspeis ist ein schlichtes Gericht, das nach steirischer Heimat schmeckt.

Die steirische Weinstraße gehört heuer wieder zu den schönsten Landschaften des Steirerballs. Dort lassen sich Sauvignon Blanc, Welschriesling oder Muskateller glasweise genießen. Die Weinstraße ist ein Ort für Genießer, zum Verweilen und zum Erleben steirischer Lebensfreude.

Die Vorbereitungen für die Auswahl der Steirerballweine geht ins Finale: Am 2. Dezember findet die Ballweinverkostung für die steirische Weinstraße statt. Danach gibt es mehr dazu.

Fix gesetzt ist beim Steirerball 2027 der Würstelstand im Foyer. Die Würstel kommen übrigens vom Fleischhauer Buchberger aus Pöllau. Und das Weingut Jauk richtet wieder die Buschenschank aus.

Oststeirische Vielfalt in der Hofburg

„Wir freuen uns, die Oststeiermark beim Steirerball einem breiten Publikum präsentieren zu können. Unsere Region verbindet Genuss, Kultur und Natur auf besonders charmante Weise. Der Ball bietet eine wunderbare Gelegenheit, diese Vielfalt nach Wien zu bringen und Lust auf einen Besuch bei uns zu machen“, sagt Stefan Schindler, Geschäftsführer des Tourismusverbands Oststeiermark, der Gastregion des Steirerballs 2027.

Die Karten für den fröhliganten Steirerball sind auf www.steirerball.com zu erwerben. Der Eintritt kostet Ꞓ 129,-- Euro pro Person. Studierende, Schüler:innen und Lehrlinge bezahlen für eine Ballkarte bis zum vollendeten 27. Lebensjahr und gegen Vorlage eines gültigen Studierenden-, Schüler:innen- oder Lehrlingsausweises 49,-- Euro. Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at

Sponsoren und Partner

„All das wäre auch dieses Jahr nicht ohne die Unterstützung unserer Sponsoren und Partnern möglich“, so Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien. „Ein ganz besonderer Dank gilt unseren langjährigen Sponsoren, die uns seit dem ersten Ball 2011 in der Wiener Hofburg die Treue halten: GRAWE Versicherung/Schelhammer Capital Bank, Raiffeisen-Landesbank, Energie Steiermark, Verbund und dem Druckhaus Thalerhof.“

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.