Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert am Donnerstag, dem 26. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ein von Bettina Fink, Ines Ottenschläger, Martin Steiner und Matthias Linke gestaltetes „Eco Spezial“ zum Thema „Die Geister, die wir riefen – wer von der KI-Revolution wirklich profitiert“:

Die Welt erlebt gerade eine digitale Revolution: Künstliche Intelligenz wird unser Arbeiten, Leben und Forschen fundamental verändern. In einer Dimension, die wir uns alle noch gar nicht richtig vorstellen können. KI-Agenten, die selbstständig Firmen führen? Mathematische Berechnungen, für die Forscher:innen Jahre benötigen, in kurzer Zeit erledigen? Hautkrebs genauer erkennen als jeder Arzt bzw. jede Ärztin? Glaubt man den Versprechen der KI-Bosse, scheinen die Möglichkeiten unendlich.

Unterdessen häufen sich Warnungen vor der Gefahr einer sich verselbstständigenden künstlichen Intelligenz. In den vergangen Monaten wurden mehrere Vorfälle bekannt, in denen KI-Agenten eigenständig fremde Systeme gehackt und Daten abgegriffen haben. Manche Stimmen halten gar die Auslöschung der Menschheit durch eine entfesselte künstliche Intelligenz für möglich. Ganz im Sinne von Goethes Ballade „Der Zauberlehrling“: „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.”

Und selbst die Bosse der großen KI-Firmen im kalifornischen Silicon Valley fordern eine Bremse durch die Politik. Ganz glaubwürdig ist das nicht, schließlich wollen die USA im Technologiewettrennen mit China nicht verlieren. Und es geht um ein Milliarden-Geschäft, Börsengänge und drängende Investoren. Aber wie ticken diese Tech-Chefs, deren Firmen die Welt umkrempeln wollen? Wie funktionieren selbstständig arbeitende KI-Agenten? Wer profitiert von der Arbeitskraft künstlicher Intelligenz – wir alle oder einige wenige?