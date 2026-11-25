Wien (OTS) -

Mit großer Betroffenheit reagiert Nationalrat, ÖVP-Bezirksparteiobmann in Favoriten, Nico Marchetti auf das Ableben von Anton Gaál. Der langjährige Politiker, der über Jahrzehnte das politische Geschehen in Favoriten, Wien und auf Bundesebene mitgestaltet hat, ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

„Mit Anton Gaál verliert Favoriten eine Persönlichkeit, die sich über viele Jahrzehnte politisch engagiert und Verantwortung für unsere Gesellschaft übernommen hat. Er wurde über die Bezirks- und Parteigrenzen geschätzt, ihm gebührt unser großer Respekt für seinen jahrzehntelangen Einsatz für unseren Bezirk und unser Land“, so Marchetti.

„Meine aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie, sowie allen Angehörigen und Freunden. Ich wünsche ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft und Trost. Anton Gaál wird in Favoriten in Erinnerung bleiben“, so Marchetti abschließend.